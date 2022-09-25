شوف عروض هرفي اليوم الوطني 92 على السندويشات والوجبات خصومات جبارة

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نقدم لكم عروض هرفي اليوم الوطني حيث أعلنت مطاعم هرفي عن عدة عروض وخصومات على جميع المأكولات المتوفرة في المطعم بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، وهذا اليوم واحد من أكثر الأيام المميزة والتي تمثل مناسبة عظيمة في نفوس الشعب السعودي بدءًا من الطفل الصغير حتى حاكم المملكة، وتعد مطاعم هرفي هي أحد المطاعم الشهيرة عالميًا ومحليًّا وتتميز بتقديمها لأشهى الوجبات والسريعة التي نتهاتف عليها في أي فرع من فروعها.
عروض هرفي اليوم الوطني السعودي للذكرى الـ92
وجاء العرض المقدم من مطاعم هرفي بأنه يمكنك الحصول على وجبة تتكون من أربع ساندويتشات برجر بالإضافة إلى 2 باكيت بطاطس ومعها 2 مشروب من البيبسي وسعر الوجبة 20 ريال سعودي والعرض متوفر من يوم الحادي عشر من سبتمبر ومستمر حتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر لعام 2022م وذلك حتى نهاية أيام إجازة اليوم الوطني السعودي في الذكرى الثانية والتسعين له.
طرق الحصول على عروض مطاعم هرفي لليوم الوطني السعودي
بدأ توفر هذا العرض من يوم الحادي عشر من سبتمبر 2022م ومستمر حتى وقتنا هذا ويمكنكم الحصول عليه من خلال أقرب فرع هرفي لك أو يمكنك طلبه عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم وكذلك يمكنك تقديم طلب عن طريق التطبيق الإلكتروني والذي يسمى “تطبيق هرفي” الذي يمكنك تحميله على هاتفك المحمول سواء كان أندرويد أو أيفون.
عروض نون بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92
وقامت نون بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي للذكرى الثانية والتسعون له وجاءت عروض نون كالآتي:-
- أسعار فساتين آي سينري يتراوح بين 102 ريال سعودي حتى 160 ريال سعودي.
- المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة من نوع ومستحضرات التجميل عليها خصومات تصل نسبتها إلى 60%.
- هاتف أيفون 13 برو سعره في التخفيض انخفض من 4.699 ريال سعودي إلى 4.199 ريال سعودي.
- وسعر ماكينة القهوة فيليبس انخفض سعرها من 169 ريال سعودي إلى 129 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية برنسيس سعرها وصل إلى 599 ريال سعودي بدلًا من 759 ريال سعودي.
- شواية سوناشي الغير لاصقة سعرها وصل من 149 ريال سعودي إلى 49 ريال سعودي.
- مجموعة هينغ فانغ لتوريد الشفاه سعرها وصل من 44 ريال سعودي إلى 17 ريال سعودي.
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