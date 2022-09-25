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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم اقوي التخفيضات والعروض طول شهر سبتمبر في المقال التالي
عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية بذكرى توحيد المملكة على يد الحاكم في هذا التوقيت وهو الملك عبد العزيز آل سعود، وبسبب هذا تحولت المملكة تحولا كبيرا واصبح اسمها هو الاسم الحالي لها، ولهذا يتم الاحتفال في هذه الذكرى الخالدة لكل الأشخاص المتواجدين في الأراضي السعودية ليس المواطنين فقط ولكن المقيمين أيضا، وبسبب هذه الاحتفالات تكون هناك اقوي العروض والتخفيضات على كل المنتجات، حيث هناك عروض اليوم الوطني 92 للسيارات وعروض اليوم الوطني مطاعم وعروض اليوم الوطني 92 تأمينات وغيرها من العروض الأخري، أما في مقالتنا اليوم سوف نتعرف على عروض المطاعم اليوم الوطني 92 الذي تقدم فيه اقوي العروض والخصومات في جميع أنحاء المملكة.
عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم
يعتبر اليوم الوطني 92 يوم ليس كباقي الأيام حيث تحتفل المملكة العربية السعودية بهذه الذكرى المهمة جدا ولهذا نجد أن هناك شركات ومطاعم ومؤسسات اخرى تقدم اقوي الخصومات الكبيرة التي تلاقى استحسان كافة الأشخاص المتواجدين داخل الأراضي السعودية، من عروض اليوم الوطني 92 طيران وأيضا عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، جميع المطاعم في اليوم الوطني يقدمون عروض كبيره من اجل الاحتفال بهذا اليوم، حيث خصومات على عروض اليوم الوطني 92 مطاعم تصل إلى 50% وهى كالتالي.
عروض المطاعم في اليوم الوطني 92
- عروض التنمية تشيكن رويال وجبة سعرها 10 ريال.
- جميع العروض بمنيو البيك عليها تخفيض 50 بالمائة.
- مطعم الناضج أيضاً 50 بالمائة خصم على كافة الوجبات خلال يوم الجمعة 23 سبتمبر.
- مطاعم الركن الذهبي لديها عرض على الجدي النعيمي كبير الحجم 1700 ريال والجدي الصغير النعيمي السعر 1500 ريال هرفي نعيمي بسعر 1,300 ريال.
- مطعم مندي ستيشن يقدم لكم عروض على النصف الخروف مع أربعة جريش ثمانية من الصوص ستة من المشروبات، وأيضاً عروض على الربع خروف مع اثنين جريش أربعة من الصوص أربعة من المشروبات.
- الصاج الريفي بالرياض وجبة ومعها وجبة أخرى مجاناً.
- مطاعم الراهي للكنافة سعرها 50 ريال ويستمر العرض طوال شهر سبتمبر.
- مطعم شاومي يقدم لكم عرض العائلة للشاورما 92 ريال، مشاوي مشكلة معها مكرونة اسباجتي بالإضافة للمقبلات الباردة والحارة وينضم للعرض اثنين بيبسي 92 ريال، أيضاً المشاوي المشكلة بالإضافة للأرز الأبيض والبيبسي المقبلات حارة 92 وباردة ريال.
- عرض مطعم الطازج الوجبات 92 ريال.
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