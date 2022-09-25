شوف عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92.. أبرز عروض وتخفيضات ماكدونالز في اليوم السعودي

إليكم آخر عروض ماكدونالز اليوم الوطني في الذكرى الثانية والتسعين له، حيث احتفل الشعب السعودي يوم أمس الجمعة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر 2022م بمناسبة اليوم الوطني السعودي وكانت هناك الكثير من الفعاليات والتخفيضات التي تقدمها المطاعم والكافيهات والمحلات، وشاركت مطاعم ماكدونالز في ذلك بتقديم أفضل العروض الخاصة على كل الوجبات والساندويتشات الموجودة حيث أن مطعم ماكدونالز هو من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية وفي كل مناطق العالم المختلفة.

كيفية الحصول على عروض ماكدونالز اليوم الوطني السعودي الـ92

إذا كنت تتساءل عن العروض المقدمة من مطاعم ماكدونالز المقدمة في اليوم الوطني السعودي فيمكنك طلبها أو حجزها من خلال الاتصال على رقم 920000001 من أي خط أرضي أو هاتف محمول من داخل المملكة العربية السعودية.

أو يمكنك تحميل تطبيق “ماك” المتوفر على جميع أنظمة الهواتف الذكية سواء على البلاي ستور أو الآب ستور من خلال كتابة اسم التطبيق في خانة البحث وقم بالدخول على التطبيق وستجد كل العروض متوفرة على التطبيق فيمكنك الحصول على العرض الذي ترغب فيه وحدد طريقة الدفع وادفع واحصل على طلبك.

أبرز عروض وتخفيضات ماكدونالز في اليوم السعودي

بالنسبة إلى هذه العروض فهي بدأت من يوم الجمعة الموافق الثالث و العشرين من شهر سبتمبر 2022م وجاءت العروض كالآتي:-

سعر ساندويتش التشيز برجر ديلوكس وصل إلى 12 ريال سعودي.

بينما وصل سعر وجبة سبايسي ماك راب إلى حوالي 14 ريال سعودي.

ساندويتش ماك راب دجاج سعره في العرض أصبح 13 ريال سعودي.

ووصل سعر وجبة التشير برجر دبل إلى 13 ريال سعودي.

وجبة الليتل تايسي سعره انخفض ووصل إلى 14 ريال سعودي.

أما سعر وجبة راب الدجاج وصل إلى 13 ريال سعودي.

ووجبة التشير برجر ديوريكس وصل سعرها إلى 12 ريال سعودي.

وأخيرًا وجبة دبل التشيز برجر سعرها وصل إلى 13 ريال سعودي.

ويمكننا التأكيد على أن كل هذه العروض متوفرة في جميع مناطق وفروع مطاعم ماكدونالز داخل المملكة العربية السعودية ويمكنكم الحصول على العرض قبل أن تنتهي أيام إجازة اليوم الوطني السعودي بأي طريقة من طرق الحصول على العرض.