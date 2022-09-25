شوف تخفيضات بنده السعودي على منتجات العناية وتفتيح البشرة والجسم

يعلن هايبر بنده السعودي على عروض وتخفيضات هائلة تصل إلي أكثر من 50% على منتجات العناية بالبشرة والجسم والشعر، مما يتيح الفرصة للمواطنين السعوديين على التوجه إلي المول وشراء المنتجات الخاصة بالبشرة والشعر، حيث أنه توجد عروض وخصومات أخري على السلع الغذائية واللحوم والمنتجات الشعر والبهارات والعناية بالاطفال وغيرها من الاقسام، وتوجد عروض على الفواكة والخضروات والأجهزة الصوتية والهواتف الذكية ومستلزمات المطبخ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على خصومات وتخفيضات هايبر بنده السعودي على منتجات العناية بالبشرة والجسم.

عروض على الغسول والمقشر لبشرة من هايبر بنده

توجد بعض العروض على الغسول والمقشر لبشرة من هايبر بنده السعودي وهي كالآتي:-

غسول منعش للوجه نيفيا بسعر 22,95 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

مقشر نيفيا للبشرة بسعر 11,95 ريال سعودي بدل من 23,95 ريال سعودي.

غسول الوجه هيمالايا بسعر 22,95 ريال سعودي بدل من 36 ريال سعودي.

مقشر للوجه كوستي علبتين بسعر ٢٩,25 ريال سعودي بدل من 59,90 ريال سعودي.

غسول الوجه ديرموفيفا ترطيب بسعر 32,25 ريال سعودي بدل من 64,50 ريال سعودي.

غسول الوجه فير اند لوفلي بسعر 22,95 ريال سعودي بدل من 39,50 ريال سعودي.

تخفيضات على أقنعة البشرة من بنده السعودي

سوف نتعرف على تخفيضات بنده على منتجات العناية بالبشرة وهي كالتالي:-

قناع الوجه لوف بيوتي اند بلانيت بسعر ١٢,٩٥ ريال سعودي بدل من ٢٠,٩٥ ريال سعودي. بوندس قناع الوجه بسعر 12,95 ريال سعودي بدل من 20,95 ريال سعودي. قناع حلو اند لفلي بسعر 10,95 ريال سعودي بدل من 14,95 ريال سعودي. قناع الوجه بيورديرم عليه خصم 44%.

خصومات على منتجات تفتيح البشرة من Panda

سوف نتعرف على خصومات منتجات تفتيح البشرة من بنده السعودي وهي كالآتي:-