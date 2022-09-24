سواد 10 سنين سيزول في ثواني.. تنظيف طاسة القلي بكل سهوله من الزيت المحروق والدهون الصعبة المتراكمة بدون دعك أو فرك 

تنظيف طاسة القلي بكل سهوله، بأفضل الطرق الممكنة، وذلك من خلال استعمال مكونات كلها متواجدة في منزلك، ومن مطبخك ستحصلي على أفضل نتيجة للتخلص التام من أي تراكمات، أو دهون مترسبة على سطح الأواني، وذلك نتيجة للاستخدام المتكرر دون الاعتناء بنظافة تلك الأواني، وهو ما جعلها تكتسب الكثير من اللون الداكن المتراكم، معه صعوبة شديدة في إزالته، ويمكنك حل تلك المشكلة من خلال الاعتماد على تلك الطرق الآتي توضيحها فيما يلي.

تنظيف طاسة القلي بكل سهوله

تنظيف طاسات القلي المحترقة يتم بمنتهى السهولة عن طريق استخدام مكونات من المنزل تعمل على التفاعل بشكل جيد مع الطبقة المتراكمة من الزيوت والدهون المحترقة، ومن أبرز تلك المكونات الملح، وملح لليمون، بيكربونات الصوديوم، الخل، وتلك المواد لها طبيعتها الخاصة، وطريقتها التي من الممكن الاعتماد عليها، وذلك للتخلص من أي تراكم زيوت، يتسبب في وجود بقع وحروق صعبة الإزالة بطريقة غسل الأواني العادية.

طريقة تنظيف طاسة القلي بكل سهوله

من الممكن أن تقومي باتباع تلك الخطوات الآتية، وذلك للحصول على أفضل نتيجة للتخلص التام من بقع أواني الطهي، ومن بين طرق تنظيف الأواني طريقة الخل، وعليكِ أن تتبعي تلك الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال إحضار الإناء المراد تنظيفه.

أحضري وعاء متسع وملائم.

ضعي في الوعاء العميق كم ملائم من الماء الساخن، مع نصف كوب من الخل.

قومي بوضع الإناء المحروق المراد تنظيفه مع الماء الساخن، والخل.

لا بد من استمرار نقع الإناء في الماء الساخن مع الخل مدة تعادل أربع ساعات.

بعد نقع الإناء يمكنك الآن القيام بغسله بشكل جيد، والتخلص التام من أي بقع، أو تراكمات من خلال استخدام إسفنجة ملائمة مع جل التنظيف.

طريقة أخرى لتنظيف الأواني المحروقة