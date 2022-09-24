نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مجموعة محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، وتشمل جميع انواع الأرز والزيوت الطبيعية الغير مهدرجة، كما لديهم عروض أخرى على أسعار أجود أنواع التمور والفواكه الطازجة، وغيرهم من سلع غذائية طازجة كاللحوم المحلية والمستوردة بأعلى جودة وأقل سعر في جميع الفروع، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكميات

توفر مجموعة محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: دجاج دو المجمد Deux، بالإضافة إلى العرض المميز منهم على سعر أرز الوليمة مزة البسمتي بحجم ١٠ كجم، وخصم آخر منهم على سعر زيت هالي للطبخ ١،٥ لتر، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار عبوات شبيهة جبنة المراعي الكريمية، وعلى أسعار معجون طماطم السعودية، كما يمكنكم الإستفادة من العرض المقدم على سعر مياه بيرين.

خصومات العثيم هايبر ماركت في السعودية

يمكنكم من خلال فروع العثيم ماركت Al othaim بالمملكة العربية السعودية الإستفادة من العرض المقدم على سعر: الجزر المستورد، والثوم، وتفاح رويال جالا، كما يوجد عرض آخر على سعر الكيوي والفلفل الأخضر البارد، بالإضافة إلى وجود برتقال مصري للعصر.

تنزيلات العثيم اليوم ٢٤ سبتمبر ولفترة محدودة

توفر محلات العثيم ماركت في السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: لحم الحاشي بدون عظم، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار لحم الحاشي بالعظم، وتنزيل آخر منهم على سعر لحم العجل الباكستاني بدون عظم، ولحم العجل البلدي بدون عظم، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، والمفروم البقري البرازيلي المجمد، كما لديهم خصم على سعر لحم العجل الباكستاني بالعظم، ولحم الغنم السوكاني بالعظم، وخصومات أخرى عديدة على أسعار جميع أنواع التمور المحلية من المدينة.

تمور المدينة

يوجد عرض مميز من العثيم ماركت على سعر تمر تمارا السكري الرطب، كما لديهم خصم آخر على سعر معجون التمر، وتمر أمل الخير خلاص القصيم.