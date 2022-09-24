نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات كبيرة من العثيم مول على مئات الأصناف بأسعار تنافسية من أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

يعرض العثيم مول هذا الأسبوع عدد كبير من الخصومات في مجلة العروض الأسبوعية. ومن بين ما يعرضه المول المنتجات الغذائية المتنوعة وعروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية. وكذلك يجد المتسوق العديد من التخفيضات على المفروشات والمنظفات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة ومنتجات الجمال. ولا تكف مجموعة أسواق عبد الله العثيم عن تقديم أفضل الخصومات على المنتجات المعروضة في فروعها. لرفع العبئ عن كاهل العملاء وتوفير مئات الريالات. عروض العثيم مول تحضير الطعام أصبح أكثر سهولة وأسرع في التجهيز مع محضر الطعام مولينكس الفرنسي الشهير مع وعاء سعة 2.4 لتر. متوفر مقابل 195 ريال سعودي بدلا من 469 ريال.

احصل على جهاز ميكرويف السيف سعة 20 لتر. لتسخين وطهي الطعام متوفر في أسواق العثيم بسعر 199 ريال سعودي فقط بدلا من 369 ريال.



اشتري طقم عشاء ديفا أوبل المكون من 44 قطعة مقابل 99 ريال فقط بدلا من 149 ريال. الحليب بالشوكولاتة من المشروبات المفيدة واللذيذة في آن واحد. ويعشقه الكبار والصغار. ولذلك يقدم العثيم ضمن عروضه حليب المراعي نجوم شوكو أو بطعم الفراولة مقابل 21.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال.



اشتري بطاطس ودجز ساديا أو كرينكل كت أو وافل كت 750 جرام أو بطاطس ودجز وزن 750 جرام مقابل 9.95 ريال للحبة فقط. اشتري حمص اديليا حب وزن 345 جرام سعر الثلاث حبات 8.5 ريال سعودي بدلا من 12.75 ريال.

وفر مع العثيم واحصل على كيس من أرز هالي سيلا بسمتي وزن خمسة كيلو جرامات. مقابل 27.95 ريال بدلا من 34.95 ريال.

عبوة نشأ ذرة رياض فود سعر العلبة 7.95 ريال بدلا من 8.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات كبيرة من العثيم مول على مئات الأصناف بأسعار تنافسية من أسواق عبد الله العثيم - ثقفني

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