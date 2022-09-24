شوف عروض حصرية من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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عروض حصرية من العثيم مول، يقدم العثيم مول أقوى العروض الحصرية والمميزة بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية حيث يعد هذا اليوم أحد الأيام المميزة لدى المواطنين في المملكة، ولذلك قامت أسواق عبد الله العثيم بتقديم أقوى العروض والخصومات المميزة على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة والكثير من العروض التي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض، كذلك يمكنك التعرف والحصول على خصومات حصرية عند شرائك لهواتف المحمول، والأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، ومنتجات العناية الشخصية والكثير من العروض الأخرى بأسعار تنافسية، وتكون العروض سارية من يوم 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. عروض حصرية من العثيم مول يمكنك الحصول على أرز تاج سيلا محل بسمتي هندي بوزن 10 كيلو جرام. فقط بسعر 59.95 ريال سعودي بدلا من 79.95 ريال سعودي للكيس. كذلك يمكنك الحصول على أرز مصري من جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيس.

قم أيضا بشراء أرز جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض بوزن 10 كيلو جرام. فقط بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 85.95 ريال سعودي للكيس.

اشتري أيضا أرز بابا الهند بسمتي هندي بوزن 10 كيلو جرام. فقط بسعر 74.95 ريال سعودي بدلا من 99.95 ريال سعودي للكيس.

احصل أيضا على شاي خدير كيس أسود عدد 100 حبة. فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على زيت ذرة من عافية بسعة 2.9 لتر. فقط بسعر 43.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي للحبة. بالإضافة إلى زيت ذرة من عافية اوميجا بلس من العثيم مول بسعة 1.5 لتر عدد 2 حبة. فقط بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال سعودي.

اشتري زيت العربي نباتي بلاستيك 2 × 1.5 لتر. بسعر 34.95 ريال بدلا من 49.95 ريال للربطة.

احصل أيضا على زيت زيتون عافية بكر ممتاز بسعة 500 مل. فقط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال للحبة. عروض أسواق العثيم مول احصل على زبدة المراعي غير مملحة بوزن 400 جرام فقط بسعر 17.95 ريال بدلا من 23.95 ريال للحبة.

اشتري أيضا شبيه جبن المراعي شرائح برجر / شيدر بوزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شبيهة جبن المراعي بالقشطه مربعات بوزن 108 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلا من 10 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة عروض حصرية من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

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