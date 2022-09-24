شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بمناسبة اليوم الوطني السعودي jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بأفضل سعر بكل فروع المملكة، وهي مطروحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، والشراء متاح بأنظمة تقسيط جرير المختلفة بتسهيلات كثيرة لكل العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والخصومات متاحة حتى يوم 2 أكتوبر 2022، مع العلم أن الكمية محدودة جدًا، فسارعوا بالشراء ولا تفوتوا الفرصة.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تحتوي عروض مكتبة جرير jarir bookstore على أفضل الأسعار على كل أنواع الاجهزة الإلكترونية، مع تخفيضات اليوم الوطني السعودي التي ضمت الجوالات، والساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، حيث يقدمهم الموقع بسعر مميز وخصم حصري يصل إلى 4000 ريال سعودي عند الإستفادة بعرض الإستبدال.

عروض جرير للجوالات

تقدم مكتبات جرير jarirbookstore أرخص اسعار الجوالات من بين كل متاجر السعودية المعروفة، وتحتوي الخصومات على جوال ايفون 14 الشهير iphone 14 ضمن عرض الإستبدال المتاحة حاليًا على الجوالات والأجهزة القديمة، كذلك متاح شراء أحدث الجوالات من هواوي huawei وهونر و موتورولا وفيفو.

تخفيضات مكتبات جرير على الساعات

من بين المعروضات المقدمة من موقع جرير الرسمي نجد أفضل أجهزة الساعات الذكية من ابل وهواوي، والتي تجدوها بخصم حتى 160 ريال سعودي، مع أجهزة جوال من سامسونج samsung بأحدث التقنيات الموجودة في السوق السعودي، وكذلك أجدد إصدار من جوالات اوبو oppo الشهيرة، كل هذا متاح حتى نفاذ الكمية.

اسعار الكمبيوتر في موقع جرير

نجد في موقع جرير اون لاين أكثر أجهزة الكمبيوتر اللوحي المتحول طلبًا في السعودية من شركة مايكروسوفت microsoft بسعر مغري مع مواصفات مذهلة، كذلك متاح أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمول من ابل ماك برو بأفضل المواصفات التقنية التي شهدت طفرة في عالم الإلكترونيات، كما يوجد مختلف أجهزة الطابعات الذكية بسعر مناسب.

تضم فروع مكتبات جرير السعودية أقوى الخصومات على أجهزة الجوال والساعات الذكية والطابعات والتابلت واللابتوب، والتي سردناها لكم اليوم ضمن تخفيضات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، على أن نكمل معكم باقي التخفيضات من خلال ما نقدمه يوميًا من مقالات عن الاسعار والإقتصاد في المملكة العربية السعودية.