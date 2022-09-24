شوف بخصم ٤٥٪ عروض العثيم اليوم ٢٥ سبتمبر الموافق ٢٩ صفر وحتى نهاية الأسبوع

بخصم يصل إلى ٤٥٪ نعرض لحضراتكم أقوى عروض العثيم اليوم ٢٥ سبتمبر الموافق ٢٩ صفر وحتى نهاية الأسبوع على أسعار جميع السلع الغذائية الطازجة والمحفوظة بأعلى جودة وأقل سعر، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض لفترة محدودة جداً بداية من اليوم، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: فيري بيري وبلوبيري داري المجمد، وتخفيض آخر منهم على سعر ملوخية داري المجمدة Dari، وتنزيل آخر على سعر الخضار المشكل المجمد من مونتانا، وعرض على سعر لب المانجو ولب الجوافة المجمد من مونتانا بحجم ١ كجم، كما يمكنكم الإستفادة من عرض العثيم على سعر زيتون كوبوليفيا الشرائح الأسود والأخضر، وتخفيض آخر منهم على سعر بطاطس لامب وستون الأصلية بحجم ٢،٥ كجم، وخصومات أخرى منهم على أسعار بطاطس لامب ويستون كريسكت تويستر، وتنزيل مميز آخر على سعر الرمان الحب من داري Dari المجمد بحجم ١كجم.

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

توفر محلات العثيم في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: برجر الدجاج الجامبو من ساديا Sadia، وتنزيل آخر منهم على سعر الخضار المشكل مع الذرة من ساديا Sadia، والفاصوليا الخضراء المقطعة والبازلاء الخضراء وعبوات الملوخية المجمدة من ماركة ساديا Sadia، كما بالماركت خصم خاص على سعر عبوات البطاطس الودجيز، والكرينكل كت، والوافل كت، والبطاطس الودجيز من ساديا Sadia، كما يوجد بالماركت تخفيض حصري على سعر الدجاج البروستيد الكلاسيك الشرائح والفيليه من ساديا Sadia، وكذلك يتوفر بالماركت تخفيض حصري على سعر برجر الأنجوس البقري من ساديا، وغيرهم.

تخفيضات حصرية من العثيم لفترة محدودة

توفر مجموعة محلات العثيم Al othaim market في السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: برجر الدجاج البقري من ساديا Sadia، وكذلك يتوفر بالماركت تخفيض مميز على سعر برجر الدجاج الجامبو من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر الدجاج المجمد الكامل.