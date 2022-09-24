شوف خصومات مذهلة على المكيفات والثلاجات والشاشات تصفيات اكسترا للأجهزة حتى آخر سبتمبر

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خصومات مذهلة على المكيفات والثلاجات والشاشات تصفيات اكسترا للأجهزة حتى آخر سبتمبر ، يتوفر ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 14 كيلو باللون الأبيض مزودة بواي فاي بسعر 3499 ريال بدلاً من 5349 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى وتصفيات الصيف على الأجهزة الكهربائية بأنواعها. تصفيات عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية تتضمن خصومات اكسترا الكبرى عرض خيالي على المكيفات : يتوفر عرض حصري على هانيويل مكيف صحراوي 3 في 1 بلون أبيض/ رمادي بسعر 1059 ريال، مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر الزامل مكيف جداري 27000 وحدة بارد بسعر 4759 ريال بدلاً من 5099 ريال خصم 6%، مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 228 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال. خصومات الصيف على الأجهزة الكهربائية تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصم على الغسالات : يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية سعة 9 كيلو باللون الفضي بسعر 2899 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر توشيبا غسالة حوضين سعة 8 كيلو باللون الأبيض بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الثلاجات اكسترا الكبرى تتضمن خصومات شهر سبتمبر اكسترا المذهلة عرض على الثلاجات : يتوفر هيتاشي ثلاجة سعة 12 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلاً من 3509 ريال خصم 6%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج ثلاجة سعة 20.7 قدم كمبريسور انفرتر باللون الأبيض بسعر 4099 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 196 ريال بقسط على 3 سنوات..

يتوفر كلاس برو ثلاجة/ فريزر باب واحد سعة 598 لتر انفرتر ستانلس ستيل بسعر 3199 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا على الشاشات إستكمالاً لسلسلة خصومات اكسترا الكبرى تتوفر عروض خاصة على الشاشات الذكية : يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 55 بوصة فائق الوضوح 60 هرتز بسعر 2443 ريال بدلاً من 3449 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 117 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر باناسونيك تلفزيون أندرويد 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة خصومات مذهلة على المكيفات والثلاجات والشاشات تصفيات اكسترا للأجهزة حتى آخر سبتمبر - ثقفني

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