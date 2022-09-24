شوف أقوي عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات لفترة محدودة لشهر سبتمبر عام 2022

أقوي عروض العثيم السعودية على المنتجات بأنواعها المتعددة لإشباع حاجات الأسر التي تنتظر هذه العروض الجبارة، كما أن يكثر الطلب على المنتجات التي يتم استعمالها باستمرار والتي لا غني عنها مثل السلع والمنتجات الغذائية إلى جانب الأجهزة المختلفة، وهو يعد من أكبر الشركات التي تقوم بعمل العروض من موسم لآخر بأسعار وهمية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة عروض العثيم على الزيوت ومنتجات الألبان وكثير من العروض الأخرى وكل هذا عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين الجميع.

عروض العثيم على الزيوت

تعتبر عروض العثيم على الزيوت من أقوي العروض التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

زيت عافية ذرة بلس اوميجا 1.5 لتر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 59.90.

زيت عافية دوار الشمس 2 × 1.5 لتر + 500 مل بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 57.90.

زيت عافية ذرة 2.9 لتر بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95.

زيت العربي نباتي بلاستيك 2 × 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95.

زيت شمس دوار الشمس 2 × 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95.

زيت زيتون عافية بكر ممتاز 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95.

زيت زيتون ساسو علب 800 مل بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 49.50.

زيت نور دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95.

تخفيضات العثيم على منتجات الألبان

تختلف عروض العثيم على منتجات الألبان من منتج لآخر على حسب النوع فهيا بنا نتعرف الآن على هذه التخفيضات المذهلة وهي كما يلي:-