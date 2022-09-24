شوف عروض جرير اليوم الوطني 92 مستمرة حتى الأسبوع القادم .. تعرف عليها

نقدم لكم عروض جرير اليوم الوطني 92، حيث تقدم المكتبة صفقات اليوم الوطني ال 92 في مكتبة جرير على التلفزيونات الكهربائية، بالإضافة إلى الخصومات المتزايدة على الهواتف والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 61٪ على أجهزة التلفاز الذكية كما يعكس مستوى الإعلان داخل المملكة العربية السعودية المنتجات التي تقدمها وأهمها الهواتف المحمولة المعاصرة.

عروض جرير اليوم الوطني

بمناسبة اليوم الوطني ال 92 للمملكة العربية السعودية، تقدم جرير موبايلا أكثر من مجرد خصومات وخصومات رائعة على الهواتف المحمولة، بمعدل أكثر من 50٪. ومن أبرز هذه الصفقات ما يلي:

عرض هاتف Huawei P50 Pro بسعة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام 2999 ريالا مقابل 4299 ريالا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر هاتف Samsung Galaxy ZFold 4 5G بسعة 256 جيجابايت شامل ضريبة القيمة المضافة والهدايا بقيمة 1,020 ريالا سعوديا هو 6,799 ريالا سعوديا.

و Samsung Galaxy ZFold 3,256 جيجا بايت، والذي يكلف 5699 ريالًا سُعُودِيًّا بدلاً من 6799 ريالًا، هو أيضًا خيار.

صفقة الجيب Huawei P50 متاحة الآن بسعة تخزين 256 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ سعرها 4299 ريالاً بدلاً من 5299 ريالاً.

ويتوفر هاتف Samsung Galaxy S21 FI: 5G أيضًا بسعر 2249 ريالًا بدلًا من 2999 ريالًا.

خيار آخر هو Oppo Reno 6 Pro، والذي يتوفر بسعر 2399 ريالا سعوديا بدلاً من 2999 ريالا سعوديا ولديه سعة تخزين 256 جيجابايت.

يحتوي هاتف Oppo Reno 8 على 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائيسعة 256 جيجا بايت، وسعر 2899 ريالا سعوديا، وهدايا مجانية بقيمة 1,099 ريالا سعوديا.

هاتف Honor 50، الذي يحتوي على 256 جيجابايت من السعة التخزينية و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يكلف 1699 ريالا سعوديا بدلاً من 2499 ريالا سعوديا.

مكتبة جريرما هي؟

تعد مكتبة جرير من أشهر مراكز التسويق في العالم العربي، وهي معروفة في جميع أنحاء الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية.

تقدم المكتبة مجموعة كبيرة من المعدات الإلكترونية والكتب والهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية بأسعار مخفضة تناسب جميع مجموعات المملكة، يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين في سبتمبر من كل عام، وتقدم مكتبة جرير صفقات وخصومات رائعة تكريماً لهذه المناسبة.