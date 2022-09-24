نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة سحرية التخلص من الصراصير والنمل في ٣ دقائق بدون مبيدات ولا كيماويات في المقال التالي
انتشار الصراصير والنمل في المنزل من أصعب المشاكل التي تواجه ربة المنزل كما تجعلها في حالة خوف دائمًا من أن تقف هذه الحشرات على طعام أبنائها دون أن تدري أو أن تنقل إليهم بعض الأمراض، بالإضافة إلى ذلك شكلها المقزز وغير مريح على الاطلاق، لذلك تبحث جميع ربات البيوت عن حلول جذرية للقضاء على هذه الحشرات ومنع انتشارها وبطريقة أمنة لا تضطر لاستخدام المبيدات الحشرية الضارة على صحة الأطفال وكبار السن.
كيفية القضاء على الصراصير في المنزل بطرق آمنة وطبيعية
يراود العديد من الأمهات الخوف حول استخدام المبيدات الحشرية داخل المنزل بسبب آثارها الضارة على صحة الأطفال وعلى كل أفراد الأسرة بالكامل لذلك أتينا إليك بطرق طبيعية غير مكلفة للتخلص من الصراصير والنمل:
- القضاء على بقايا الطعام المتناثرة: تعيش الصراصير على بقايا الطعام الملقاه على الأسطح أو على الأرض، لذلك أول خطوة يجيب القضاء تمامًا على أي بقايا طعام مع التنظيف بشكل دوري للمنزل وتنظيف الأسطح والأرضيات، وتنظيف حول صندوق القمامة ورش خل وصابون سائل حول سلة القمامة حتى لا يتجمع الحشرات حولها.
- ورق الغار: تعد خطوة التنظيف هي الخطوة الأولى والأساسية ثم يمكنك نثر بعض من أوراق الغار في أركان المطبخ وأماكن ظهور الصراصير والنمل، يعتبر هذا طارد طبيعي لهم.
- من الخطوات سهلة التنفيذ وفعالة بشكل كبير في القضاء على الصراصير وهي عمل خليط من صابون التنظيف مع قطرات من الخل مع ماء ووضعه في بخاخ، ثم قومي برش جميع الأماكن التي تظهر بها الصراصير والنمل، هذا الخليط يعتبر طارد جيد وفعال للغاية.
- الزيوت العطرية: يوجد العديد من الزيوت العطرية التي تعتبر طارد قوي للصراصير والنمل مثل زيت إكليل الجبل وزيت النعناع وزيت الأرز، عن طريق غمس قطعة قطنية صغيرة بالزيت ووضعها بالأماكن التي تنتشر فيها الحشرات.
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