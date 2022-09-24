شوف عروض اسواق العثيم السعودية الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خصومات تصل إلى 60%

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تعد أسواق العثيم من أهم المتاجر التجارية الغذائية المتواجدة في السعودية ولديها فروع في جميع أنحاء المملكة، وتضم فروع أسواق العثيم جميع مستلزمات البيت من السلع الغذائية و الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية و الإلكترونية و غيرها، بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 92 تحتفل المملكة بهذه المناسبة واليوم العظيم، ولذلك أعلن العثيم عن أقوي العروض والتخفيضات الجبارة وتبدأ العروض من الأربعاء 21 حتى 27 سبتمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية في جميع الفروع. عروض أسواق العثيم لشهر سبتمبر على السلع الغذائية سنقدم لكم عروض العثيم على السلع الغذائية لشهر سبتمبر 2022 وهي: أرز بسمتي الوليمة 10 كيلو بسعر 65.95 ريال.

معجون طماطم السعودية 8×135 جم بسعر 11.95 ريال.

زيت هالي للطبخ 1.5 لتر بسعر 16.95 ريال.

دجاج دو مجمد 10×900 جم بسعر 157.95 ريال.

تمر سكري كرتون بسعر 64.95 ريال.

عجينة تمر بسعر 6.95 ريال.

عجينة تمر بسعر 6.95 ريال. تمر مزارع النخيل السكري هليل 1 كيلو بسعر 12.50 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال.

مكعبات بقر برازيلي توب سايد سعر الكيلو 32.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 41.95 ريال.

مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 23.95 ريال.

جبن رومي مصري تشيزا لاند سعر الكيلو 43.95 ريال.

شبيهة جبن السعودية فيتا أبيض سعر الكيلو 15.95 ريال. تخفيضات العثيم على الأجهزة الكهربائية محضر الطعام مولينيكس 2.4 لتر بسعر 195 ريال بدلا من 469 ريال.

طقم قدرة بامكو 9 قطع بسعر 225 ريال بدلا من 329 ريال.

فرن كيوي كهربائي 45 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 369 ريال.

خلاط فيليبس يدوي بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال.

غلاية مياه فيليبس 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال.

مايكرويف كيون ديجيتال 20 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال.

صانعة بيتزا و خبز جي في سي بسعر 140 ريال بدلا من 239 ريال.

مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 59 ريال بدلا من 110 ريال. يمكنك معرفة أقوى عروض بنده السعودية لليوم الوطني الـ 92 الأسبوعية تخفيضات وخصومات جبارة. خصومات العثيم الأسبوعية هناك الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع المنتجات والسلع بمختلف الأنواع والشركات المحلية و المستوردة، فهناك تخفضيات على مستحضرات التنظيف مثل الكلور و الصابون السائل و المعطر، كما هناك خصومات رائعة على الأجهزة الكهربائية من الافران الكهربائية و غلاية المياة والميكرويف والأجهزة الإلكترونية. عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم السعودية الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خصومات تصل إلى 60% - ثقفني

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