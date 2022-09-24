شوف عروض جنتوشوب لليوم الوطني عروض على الكفرات والسماعات

ننشر لكم أحدث عروض جنتوشوب لليوم الوطني وتخفيضات كبيرة على الكفرات والسماعات وعروض مميزة قوية من خلال موقع جنتوشوب، حيث وصلت التخفيضات إلى أكثر من 60% في غالبية المنتجات المعروضة وخاصة عرض زندور. وعروض مميزة أخرى.

عروض جنتوشوب لليوم الوطني

عرض بكج هيرو 20 بلس + هيرو 10 بلس + مبالا + بولت بسعر 399 ريال سعودي.

عرض كيمبا لايت + كبايل فليكس بسعر 199 ريال.

عرض كفر فون بسعر 3900 ريال.

نيتف سماعة رأس بلوتوث بسعر 199 ريال.

كفر قوي وشنطة ظهر قوية بسعر 299 ريال.

سبوت بي دي و عدد 2 كبيل كلاسيك بسعر 199 ريال.

ساعة رقمية وماوس باد بسعر 399 ريال سعودي.

2 هيرو 20 + 4 هيرو 10 وفايبر سبورت وكباير كلاسيك بسعر 399 ريال.

عروض الهواتف من جنتوشوب

ممسكة باند مغناطيس بسعر 25 ريال.

بطارية متنقلة بسعر 99 ريال.

هيرو بلس 20 بطارية متنقلة بسعر 92 ريال.

ايكون 20 بطارية متنقلة بسعر 69 ريال.

قوي لوكس شاحن لاسلكي بسعر 89 ريال.

هيرو بلس بسعر 69 ريال.

أيكون 10 بطارية متنقلة 10000 بسعر 59 ريال.

مايسترو سماعة ايفون برأس بسعر 69 ريال.

يونيك شاحن حداري عالمي بسعر 92 ريال.

كيميا لايت شاحن مكتبي بسعر 79 ريال.

مطارة قوي شاحن لاسلكي بسعر 92 ريال.

فيوجن بسعر 92 ريال.

بيوتي بطارية متنقلة 5200 ملي أمبير بسعر 59 ريال.

والي شاحن جداري بسعر 59 ريال.

فليكس كيبل بسعر 39 ريال.

يذكر أن عروض جنتوشوب مستمرة طوال اليوم الوطني السعودي ولعدة أيام، وتعد تلك العروض واحدة من العروض المقدمة من قبل عددا من الماركات العالمية وأهمها لولو ماركت وفلورينا للاحذية والعثيم وغيرها من الفروع المنتشرة في كل فروع المملكة العربية السعودية.

رابط موقع جنتوشوب للتسوق

يمكن الدخول على موقع جنتوشوب للتسوق من أجل التعرف على أحدث المنتجات الخاصة بالتسوق من خلالها من أجل التنوع في التسوق لمنتجات كثيرة ومتنوعة ومختلفة خاصة وأن تلك المنتجات تعد من أهم المنتجات في السوق وتحوذ على إقبال الكثير من المواطنين وخاصة إكسسوارات الموبايلات بشكل كبير وهي العروض التي تزداد في اليوم الوطني السعودي بشكل خاص.