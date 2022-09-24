نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط في المقال التالي
تعتبر الكرشة من الأطعمة المصرية المشهورة ويفضلها الكثير من الأشخاص وخاصًة الكبار، ولكن تعاني جميع السيدات من تنظيفها لأنها تحتاج إلى مجهود كبير ومع ذلك يصعب التخلص من رائحة الزفارة الخاصة بها، رغم وجود مكون واحد فقط يسهل تنظيف الكرشة في وقت قليل جدًا إلا أن لا يعرفه معظم الأشخاص، لذلك قررنا أن نلقي الضوء على طريقة جبارة في تنظيف الكرشة في وقت قليل جدًا بدون أي مجهود وسوف تحصل على نظافة رائعة.
المكونات اللازمة لتنظيف الكرشة
تحتاج الكرشة إلى مكون واحد فقط وسوف يجعلها نظيفة وخالية من رائحة الزفارة التي تظل عالقة بها رغم كثرة المحاولات في تنظيفها :
- اسبرين .
ماء ساخنة.
ليمون.
ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.
نصف كوب من الخل الأبيض.
وعاء مناسب لنقع الكرشة به.
طريقة تنظيف الكرشة في دقائق معدودة
يمكنك تنظيف الكرشة بكل سهولة في وقت قليل جدًا من خلال هذه الخطوات البسيطة :
- أولًا يجب عليك وضع الكرشة في المياه لمدة نصف ساعة على الأقل لكي تسهل عليك تنظيفها عندما تلين.
بعد ذلك يجب عليك وضع إناء مناسب على النار ووضع به 2 لتر من الماء واتركه حتى يغلي.
عند غليان المياه قم بوضع الأسبرين معها وقلب المياه حتى يذوب الأسبرين تمامًا
عند ذوبان الأسبرين في الماء قم بوضع الكرشة في هذه المياه لمدة خمسة دقائق فقط مع التقليب المستمر.
بعد ذلك قم بإخراج الكرشة من المياة الساخنة ونقوم بتقشير الطبقة الخارجية من الكرشة.
بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة في محلول الخل والملح والليمون لمدة نصف ساعة.
بعد ذلك نقوم بغسلها جيدًا وشطفها بالماء الفاتر وسوف تحصل على أفضل نتيجة.
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