فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

تعتبر الكرشة من الأطعمة المصرية المشهورة ويفضلها الكثير من الأشخاص وخاصًة الكبار، ولكن تعاني جميع السيدات من تنظيفها لأنها تحتاج إلى مجهود كبير ومع ذلك يصعب التخلص من رائحة الزفارة الخاصة بها، رغم وجود مكون واحد فقط يسهل تنظيف الكرشة في وقت قليل جدًا إلا أن لا يعرفه معظم الأشخاص، لذلك قررنا أن نلقي الضوء على طريقة جبارة في تنظيف الكرشة في وقت قليل جدًا بدون أي مجهود وسوف تحصل على نظافة رائعة.

المكونات اللازمة لتنظيف الكرشة

تحتاج الكرشة إلى مكون واحد فقط وسوف يجعلها نظيفة وخالية من رائحة الزفارة التي تظل عالقة بها رغم كثرة المحاولات في تنظيفها :

اسبرين .

ماء ساخنة.

ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

نصف كوب من الخل الأبيض.

وعاء مناسب لنقع الكرشة به.

طريقة تنظيف الكرشة في دقائق معدودة

يمكنك تنظيف الكرشة بكل سهولة في وقت قليل جدًا من خلال هذه الخطوات البسيطة :