نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بخصومات العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

استمتع بخصومات العثيم مول، يمكنك في هذا الأسبوع الحصول على أقوى الخصومات المميزة من أسواق عبد الله العثيم وذلك بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على أقوى الخصومات الحصرية على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من أفضل المنتجات المميزة، كذلك يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، وهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار تنافسية والتي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. استمتع بخصومات العثيم مول قم بالحصول على حافظة طعام بلاكستون عدد 3 قطع. فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي للطقم. كذلك يمكنك الحصول على طقم قدور نيو فلون عدد 8 قطع + هدية. فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي للطقم.

قم أيضا بشراء حافظة طعام اكسيس عدد 3 قطع. فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 64.95 ريال سعودي للطقم.

كذلك يمكنك شراء طقم ادوات مطبخ عدد 13 قطعة. فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 49 ريال سعودي للطقم.

اشتري صينية فرن نادر بيضاوي / مستطيلة عدد 3 حبة. بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي للطقم.

احصل على مقلاة رويال فورد عدد 2 قطعة + هدية. بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي للطقم. أسواق العثيم مول قم بشراء قدر ضغط سوبر بي كهربائي بسعة 6 لتر. فقط بسعر 170 ريال سعودي بدلا من 272 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك شراء ننشر غسيل كاسا بونيتا 18. فقط بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي للحبة.

قم كذلك بشراء قدر كاسا بونيتا طقم من 7 قطع. فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي للطقم.

احصل أيضا على بورسلين منوع فقط بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 8.50 ريال سعودي. خصومات العثيم مول قم بالحصول على قدر ضغط كيتشنجر الومنيوم من العثيم مول بسعة 9 لتر بسعر 89 ريال سعودي، بسعة 11 لتر بسعر 95 ريال للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على طقم قدور سوبر فيسا عدد 3 قطع فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي للطقم.

اشتري أيضا طقم قدور كاسا بونيتا ماربل عدد 8 قطع. بسعر 189 ريال بدلا من 255 ريال للطقم. عمر شويل - جدة استمتع بخصومات العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف استمتع بخصومات العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.