شوف عروض بنده السعودية على منتجات البشرة والشعر حتى 27 سبتمبر 2022

تقدم بنده السعودية عروض مميزة على منتجات العناية بالبشرة والشعر في الفترة من 21 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2022، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات عن منتجات العناية بالبشرة والشعر للحصول على بشرة مشرقة وشعر صحي وناعم، وتتوفر في العرض أنواع مختلفة من الشامبو، وأنواع مختلفة من أقنعة البشرة، كما تتوفر أنواع من غسول ومقشر البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، عروض بنده السعودية على منتجات البشرة والشعر.

عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالشعر

توجد مجموعة من منتجات العناية بالشعر عليها نسبة خصم كبيرة، وهي كما يلي:

شامبو 400 مل بسعر 13,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 23,75 ريال سعودي.

شامبو 400 مل + بلسم 200 مل بسعر 15.95 للحبة بدلاً من 27,95 ريال سعودي.

شامبو 400 مل + بلسم 400 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 24,95 ريال سعودي.

شامبو 300 مل +بلسم 300 مل بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 66,95 ريال سعودي، ويباع مزيج زيت الشعر 95 مل بسعر 18.50 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

برايمر 300 مل + شامبو 400 مل، بلسم + ماسك 200 مل، بلسم 360 مل بسعر 11,95 للحبة بدلاً من 21,95 ريال سعودي.

شامبو الترا دو (600 مل) + بلسم 400 مل بسعر 14,95 للحبة بدلاً من 28,95 ريال سعودي.

شامبو صانسيلك (400 مل) + بلسم (350 مل) بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 24,95 ريال سعودي.

شامبو كلير (700 مل) بسعر 19,95 ريال سعودي بدلاً من 41,95 ريال سعودي.

شامبو دوف (400 مل) + بلسم (350 مل) بسعر 11,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 25,95 ريال سعودي.

تخفيضات على غسول ومقشر البشرة

تتوفر العديد من منتجات العناية بالبشرة، وهي كما يلي:

مقشر لتفتيح البشرة نيفيا (100 مل) بسعر 11,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 23.95 ريال سعودي.

غسول منعش للوجه نيفيا (150 مل) بسعر 22,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 39 ريال سعودي.

غسول الوجه هيمالايا (150 مل) بسعر22,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 36 ريال سعودي.

غسول الوجه ترطيب ديرموفيفا (150 مل)1+1 بسعر 32,25 ريال سعودي بدلاً من 64,50 ريال سعودي.

مقشر للوجه كوستي (120 مل) 1+ 1 بسعر 29,25 ريال سعودي بدلاً من59,90 ريال سعودي.

غسول الوجه فير آند لوفي (150 جرام) بسعر 22,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 39,50 ريال سعودي.

عروض على أقنعة البشرة