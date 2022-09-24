نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات من القرأن والسنة النبوية ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كل منا عن اسم جميل لبناته، وخاصة إذا كان ينتظر مولودة لأول مرة، وليس هناك أجمل من أسماء بنات من القرآن والسنة لنطلقها على بناتنا، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باختيار أسم حسن للابن وهذا من حق الأبناء على أبائهم.

أسماء بنات من القرأن

جودي

جودي هو اسم ذكر في سورة هود الآية 44، هو يشير لاسم جبل موجود بالموصل وهو الجبل الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام.

سلسبيل

السلسبيل هو شراب عند مروره في الحلق يمر بسلاسة وسهولة لشدة عذوبته، وهو اسم عين ماء في الجنة تتميز بسلاسة مائها.

تسنيم

التسنيم هي عين في الجنة تنزل من أعلى لأسفل، وهي من أطيب وأشرف شراب أهل الجنة.

نبأ

نبأ تعني خبر وفي سورة النبأ يقصد بالنبأ العظيم القرآن العظيم، والذي يخبرنا عن البعث الذي يكذب به المشركين.

آلاء

ألاء جمع ألي ومعناها النعم الكثيرة، وقد كرت كلمة آلاء في سورة الرحمن عدة مرات بمعنى نعم الله عز وجل على عباده.

سماء

السماء في اللغة هي ما يقابل الأرض، وقد ورد لفظ سماء في القرآن الكريم بخمسة معاني منها السقف والسحاب وبمعنى المطر والسماء نفسها وبمعنى الجنة والنار.

سبأ

اسم سبأ ذكر أكثر من مرة في القرآن الكريم ومعناها بنو سبأ بن يشجب وهم من استوطنوا مدينة مآرب باليمن.

أسماء بنات من السنة

بريرة

البرير في معجم المعاني هو ثمر شجر الأراك، ومن الصحابة كانت بريرة جارية السيدة عائشة، وكان لها الكثير من الفضائل، فكانت تخدم السيدة عائشة وتخرج في الجهاد، ولها الكثير من المناقب.

أمامة

إن كلمة أمامة بضم الألف ليس لها معنى في قاموس المعاني، لكن من الصحابيات هو اسم أمامة بنت أبي العاص، وهي حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام وابنة ابنته زينب رضي الله عنها.

أروى

أسم أروى في المعجم مشتق من كلمة أروية وهي أنثى الوعل، ومن الصحابيات أروى بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من الصحابيات السابقات للإسلام.

رفيدة

كلمة رفيدة في اللغة تعني العطية الصغيرة، ومن الصحابيات رفيدة الأسلمية هي أول ممرضة في الإسلام، حيث كانت تنصب خيمة في المعارك لعلاج وتطبيب الجرحى.

أميمة

أميمة في اللغة هي تصغير أن، ومن الصحابيات أميمة بنت عبد المطلب هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأم السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي.

زينب

الزينب في اللغة هو شجر حسن المنظر طيب الرائحة، وهو اسم ابنة خير الأنام الكبرى السيدة زينب رضي الله عنها.