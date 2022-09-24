طريقة عمل تكييف فى المنزل بإمكانيات سهلة وبسيطة جربها الآن

الكثير من الأشخاص يعانون من درجة الحرارة العالية، فهذه الفترة نتعرض إلى موجة حارة للغاية والكثير لا يستطيعون التحميل وخاصًة كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى أن البعض لا يستطيع شراء تكييف للمنزل و يحدث له بعد الشعور بالتعب أثناء استخدامه، لذلك قررنا أن نعرض لكم فكرة لم تخطر على بال الكثير من الأشخاص وسوف توفر لك الكثير من الأموال التي ترغب في شراء تكييف بهم، فمن خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم طريقة عمل تكييف فى المنزل بادوات متوفرة في جميع المنازل.

الأدوات المطلوبة لعمل تكييف في المنزل

يجب أن تقوم بتوفير جميع الأدوات التي سوف نقوم بعرضها لكم حتى تتمكن من عمل تكييف فى المنزل بسهولة:

أولًا سوف نحتاج إلى الكثير من مكعبات الثلج.

شنيور ومسامير.

أسطوانة.

علبة زبدة فارغة مصنوعة من الصفيح وتحتوي على غطاء بلاستيك.

مروحة كمبيوتر.

طريقة عمل تكييف فى المنزل

من خلال هذه الفقرة سوف نشرح لك جميع الخطوات البسيطة التي سوف تساعدك في عمل تكييف فى المنزل بكل سهولة :