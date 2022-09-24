نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تكييف فى المنزل بإمكانيات سهلة وبسيطة جربها الآن في المقال التالي
الكثير من الأشخاص يعانون من درجة الحرارة العالية، فهذه الفترة نتعرض إلى موجة حارة للغاية والكثير لا يستطيعون التحميل وخاصًة كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى أن البعض لا يستطيع شراء تكييف للمنزل و يحدث له بعد الشعور بالتعب أثناء استخدامه، لذلك قررنا أن نعرض لكم فكرة لم تخطر على بال الكثير من الأشخاص وسوف توفر لك الكثير من الأموال التي ترغب في شراء تكييف بهم، فمن خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم طريقة عمل تكييف فى المنزل بادوات متوفرة في جميع المنازل.
الأدوات المطلوبة لعمل تكييف في المنزل
يجب أن تقوم بتوفير جميع الأدوات التي سوف نقوم بعرضها لكم حتى تتمكن من عمل تكييف فى المنزل بسهولة:
- أولًا سوف نحتاج إلى الكثير من مكعبات الثلج.
شنيور ومسامير.
أسطوانة.
علبة زبدة فارغة مصنوعة من الصفيح وتحتوي على غطاء بلاستيك.
مروحة كمبيوتر.
طريقة عمل تكييف فى المنزل
من خلال هذه الفقرة سوف نشرح لك جميع الخطوات البسيطة التي سوف تساعدك في عمل تكييف فى المنزل بكل سهولة :
- من خلال الشنيور قم بعمل بعض الثقوب في العلبة الصفيح المتوفرة لديك.
قم بعمل بعض الثقوب الأخرى من الأعلى ووضع بها المسامير حتى تتمكن من تثبيتها أثناء تشغيل المروحة.
أيضًا من خلال الأسطوانه التي قمت بتوفيرها يجب عليك عمل بها بعض الثقوب ووضع المسامير.
قم بوضع الأسطوانة أعلى العلبة المتوفرة ووضع قطع الثلج من أعلى الأسطوانة.
بعد ذلك يجب عليك تثبيت المروحة من خلال الغطاء البلاستيك الخاص بـ العلبة الصفيح التي قمت بإحضارها.
بعد ذلك يجب عليك توصيل المروحة بالكهرباء وسوف تتمتع بانخفاض درجة حرارة الغرفة بشكل كبير جدًا.
داوم على وضع الثلج بإستمرار عندما ينفذ من فوق الأسطوانة.
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