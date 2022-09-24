احذر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة

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يجب توجيه الأنظار في الفترة القادمة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على البيئة وتوفير مصادر توليد الكهرباء على المستوى العام أما على المستوى الخاص توفير قيمة الفواتير الكهربائية الشهرية، لذلك بدأ الجميع بالاهتمام بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء والعمل على استبدال الأجهزة الكهربائية ببدائل أخرى تنفذ نفس الغرض المرجو من الأجهزة مثل يمكن استبدال الغلاية الكهربائية بغلي المياه على البوتجاز واستبدال استخدام الأفران الكهربائية بالأفران التي تعمل بالغاز وغيرها من الأفكار في السطور القادمة.
أجهزة كهربائية تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير
يوجد العديد من الأجهزة الكهربائية التي تسبب استهلاك كبير في الكهرباء ونحن نقوم باستخدامها بشكل يومي ودائم مثل:
- التكييف من الأجهزة التي نستخدمها في فصل الصيف بشكل كبير ويومي يسبب استهلاك كبير في الكهرباء.
- الغلاية الكهربائية من الأجهزة التي نقوم باستخدامها بعدم حرص وبشكل كبير ويسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء خاصة في حالة ملء الغلاية دون الحاجة لغلي كل هذه الكمية من المياه.
- الشواحن الكهربائية وتركها في الكهرباء دون شحن الهواتف مما يسبب في ارتفاع الفواتير بشكل مبالغ فيه.
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء
- في حالة استخدام التكييف يجب تهوية الغرفة مسبقًا بواسطة مروحة حتى لا يستهلك كهرباء بشكل كبير لتسقيع الغرفة، ضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة ليست منخفضة بشكل كبير.
- في حالة استخدام غلاية المياة يجب وضع كمية المياه التي نريد غليها فقط دون وضع كمية زائدة.
- نزع الفيش الكهربائية في حالة عدم استخدام الأجهزة.
- حيث أنه يجب أن فصل جهاز الراوتر أثناء الليل لخفض استهلاك الكهرباء.
- كما أنه في حال عدم تشغيل الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل مرتفع مع بعضها البعض والحرص على التشغيل كل جهاز في وقت منفصل.
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