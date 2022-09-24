احذر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة

يجب توجيه الأنظار في الفترة القادمة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على البيئة وتوفير مصادر توليد الكهرباء على المستوى العام أما على المستوى الخاص توفير قيمة الفواتير الكهربائية الشهرية، لذلك بدأ الجميع بالاهتمام بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء والعمل على استبدال الأجهزة الكهربائية ببدائل أخرى تنفذ نفس الغرض المرجو من الأجهزة مثل يمكن استبدال الغلاية الكهربائية بغلي المياه على البوتجاز واستبدال استخدام الأفران الكهربائية بالأفران التي تعمل بالغاز وغيرها من الأفكار في السطور القادمة.

أجهزة كهربائية تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير

يوجد العديد من الأجهزة الكهربائية التي تسبب استهلاك كبير في الكهرباء ونحن نقوم باستخدامها بشكل يومي ودائم مثل:

التكييف من الأجهزة التي نستخدمها في فصل الصيف بشكل كبير ويومي يسبب استهلاك كبير في الكهرباء.

الغلاية الكهربائية من الأجهزة التي نقوم باستخدامها بعدم حرص وبشكل كبير ويسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء خاصة في حالة ملء الغلاية دون الحاجة لغلي كل هذه الكمية من المياه.

الشواحن الكهربائية وتركها في الكهرباء دون شحن الهواتف مما يسبب في ارتفاع الفواتير بشكل مبالغ فيه.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء