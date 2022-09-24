نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات تصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية التي تمنحك المزيد من المنتجات بأسعار مثالية؛ حيث تتمتع أسواق العثيم السعودية بالتنوع والتميز أيضًا، هذا ويمكنك من خلال أسواق العثيم السعودية الاستفادة بالعديد من العروض المختلفة، استمتع بتلك العروض التي تطرحها الشركة للعملاء في جميع الفروع الموجودة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
يوجد المزيد من العروض المختلفة على الفواكه واللحوم التي يسعد بها العملاء في شتى فروعنا، ومن صور ذلك ما يلي:
- كيلو برتقال أبو صرة بسعر 3.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر برحي بسعر 4.95 ريال سعودي.
- كيلو عنب أسود بسعر 6.95 ريال سعودي.
- كيلو مانجو مصري بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كيلو جزر مستورد بسعر 4.85 ريال سعودي.
- طبق أفخاذ الدجاج وزن 900 جم بسعر 17.25 ريال سعودي.
- طبق لحم عجل باكستاني بسعر 34.95 ريال سعودي.
- طبق لحم عجل بلدي وزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.
- طبق صدور فراخ بدون عظم وزن 450 جم بسعر 18.95 ريال سعودي.
- طبق لحم حاشي بالعظم وزن كيلو جرام بسعر 35.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليومية
هناك المزيد من عروض العثيم السعودية أيضًا على الحلويات والأجبان وغيرها من المنتجات الأخرى، ومن صور ذلك ما يلي:
- طبق حلويات شرقية مشكلة وزن كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عدد 4 حبات دونات فانسي بسعر 8.95 ريال سعودي.
- بولة كيك الزعفران بالكريمة بسعر 4.50 ريال سعودي.
- بولة لبنة داري وزن كيلو جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.
- لبنة داري قشقوان وزن كيلو جرام بسعر 43.5 ريال سعودي.
- شبيهة جبن داري بيضاء وزن كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.
- علبة شابورة شرائح زيت زيتون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- كما أنه يوجد حوالي عدد 5 حبات كرواسون جبن بيضاء بسعر 7.95 ريال سعودي.
- كيس خبز مفرود أبيض بسعر 1.5 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات تصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق قبل نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.