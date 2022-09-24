شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات تصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق قبل نفاذ الكمية

عروض العثيم الأسبوعية التي تمنحك المزيد من المنتجات بأسعار مثالية؛ حيث تتمتع أسواق العثيم السعودية بالتنوع والتميز أيضًا، هذا ويمكنك من خلال أسواق العثيم السعودية الاستفادة بالعديد من العروض المختلفة، استمتع بتلك العروض التي تطرحها الشركة للعملاء في جميع الفروع الموجودة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم السعودية

يوجد المزيد من العروض المختلفة على الفواكه واللحوم التي يسعد بها العملاء في شتى فروعنا، ومن صور ذلك ما يلي:

كيلو برتقال أبو صرة بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو تمر برحي بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أسود بسعر 6.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو مصري بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو جزر مستورد بسعر 4.85 ريال سعودي.

طبق أفخاذ الدجاج وزن 900 جم بسعر 17.25 ريال سعودي.

طبق لحم عجل باكستاني بسعر 34.95 ريال سعودي.

طبق لحم عجل بلدي وزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

طبق صدور فراخ بدون عظم وزن 450 جم بسعر 18.95 ريال سعودي.

طبق لحم حاشي بالعظم وزن كيلو جرام بسعر 35.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليومية

هناك المزيد من عروض العثيم السعودية أيضًا على الحلويات والأجبان وغيرها من المنتجات الأخرى، ومن صور ذلك ما يلي: