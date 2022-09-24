شوف عروض التوفير المذهل من أسواق لولو بأقوي الخصومات الكبري

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تحتفل أسواق لولو بحلول مولد النبوي الشريف وتقدم أقوي العروض المختارة بكل عناية حيث تقدم أجواد أنواع حلوي المولد المعلبة من أشهر الماركات التجارية مثل العبد، الشنواني، بأوزان مختلفة حيث ينتظر الجميع حلول مولد النبي لتناول أشهى حلويات الشهيرة التي تعد للإحتفال بهذا اليوم، وتقدم بجانبهم العروض الأساسية الأسبوعية التي تقدمها بصفة دائمة، العرض مستمر لمدة أسبوع بجميع فروع لولو وساري حتى 4 أكتوبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية. عروض التوفير المذهل من أسواق لولو العبد حلاوة مولد، بسعر 150.00.

الشنواني حلاوة مولد، بوزن كيلو بسعر 99.00.

لوس بينوس حلاوة مولد، بوزن كيلو، بسعر 84.95.

فرازه شيش دجاج، بوزن 900 جرام، بسعر 82.95 بدلاً من 99.95 خصم 17%.

فرازه دبابيس دجاج، بوزن 900 جرام، بسعر 47.95 بدلاً من 57.95 خصم 17%.

المراعي حليب متنوع 6 قطع، وزن العبوة 200 مل، بسعر 25.75 بدلاً من 31.00 خصم 11%. عروض متنوعة من حلوي المولد العبد والشنواني بأقل الأسعار فستق، قطعة واحدة، بسعر 75.00.

حلاوة العبد علبة صغيرة، بسعر 650.00.

نوجة بالفندق، قطعة واحدة، بسعر 25.00.

فول سوداني بار قطعة واحدة، بسعر 52.00.

سمسمية بار قطعة واحدة، بسعر 50.00. عروض متنوعة من البقالة والأسماك واللحوم سمك ماكريل مجمد، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 60.00 بخصم 17%.

سمك لوط، سعر الكيلو، بسعر 99.95 بدلاً من 125.00 بخصم 20%.

لمدة أربع أيام سمك بلطي، بوزن كيلو بسعر 38.95 بدلاً من 45.00 بخصم 13 %.

لمدة سبع أيام 3 حبات ذرة، بسعر 14.95 بدلاً من 30.00 بخصم 50 %.

بطاطا بوزن كيلو، بسعر 6.95 بدلاً من 10.00 بخصم 31 %.

لمدة 8 أيام لحم مفروم جاموسي مجمد هندي، كيلو بسعر 64.95 بدلاً من 74.95 بخصم 13 %.

كوكي صدور دجاج بالعظم، 1 كيلو، بسعر 57.95 بدلاً من 64.95 بخصم 11%. أقوى عروض المراعي بمناسبة العودة للمدارس كفتة بقرى 25 قطعة، بسعر 59.95 بدلاً من 79.95.

لانشون ( سادة، زيتون، بهارات) وزن الحبة 1 كيلو، بسعر 89.95 بدلاً من 110.00.

بسطرمة كيلو، بسعر 235.00 بدلاً من 279.00.

قشطة صدور دجاج، 1 كيلو، بسعر 120.00 بدلاً من 149.00.

هوت دوج بقرى بوزن 900 جرام، بسعر 69.95 بدلاً من 87.95. عروض دومتي المتنوعة علبة دومتي ملح خفيف طبيعي بوزن 800 جرام، بسعر 91.95.

دومتي بريوش، بسعر 18.00.

دومتي خبز فينو، بسعر 10.00.

دومتي عصير أنواع متنوعة، حجم الحبة 1 لتر، بسعر 11.50.

دومتي كريمي بوزن 380 جرام، بسعر 63.95.

دومتي موز يلا 300 جرام، بسعر 42.75.

دومتي حليب، 1 لتر، بسعر 19.75. عمر شويل - جدة عروض التوفير المذهل من أسواق لولو بأقوي الخصومات الكبري - ثقفني

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