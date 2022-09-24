شوف عروض الطازج اليوم الوطني 92 لعام 1444 اغتم الفرصة

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عمر شويل - جدة احتفالًا بالإنجاز الكبير الذي حقق ببلاد الحجاز وجعلها مملكة، ومرور 92 عام على هذه المناسبة الوطنية تقوم العديد من المتاجر والمؤسسات بتقديم العروض الهائلة ومن بينهم عروض الطازج الذي يوفر العروض على كافة المنتجات لديه؛ لذلك نقدم لكم عروض الطازج اليوم الوطني 92 لعام 1444، وذلك من خلال السطور القادمة في المقال.

عروض الطازج اليوم الوطني 92 لعام 1444

الطازج يقدم لجميع عملائه الكرام العديد من العروض التي تناسب الجميع؛ فإن كنت من المهتمين بهذه العروض فعليك التعرف على السلع تحت العرض، وذلك كما يلي:

عروض وجبة تندوري الطازج

تعد هذه الوجبة من الوجبات السريعة التي يقدمها الطازج، وتحتوي على دجاج تندوري حوالي خمسة قطع كبيرة الحجم، ومضاف إليه البطاطس المقرمشة مع الصوص اللذيذ الخاص بوجبات الطازج كل هذه الوجبة يصل ثمنها إلى 31 ريال، أما عند إضافة المشروب المفضل لك؛ فيمكنك الحصول على هذه الوجبة بسعر يصل إلى 51 ريال فقط لا غير.

وجبة ناجتس الطازج

يوفر الطازج لمحبي الوجبات الناجتس خمسة قطع منها وذلك بسعر يصل إلى 8 ريال.

دجاج رول الطازج

وجبة رائعة من الدجاج مع الخبز، بالإضافة إلى مشروب غازي بسعر يصل إلى 23 ريال.

تشيكن سبرينج رول الطازج: وجبة كاملة بسعر يصل إلى 10 ريال.

طريقة طلب عروض الطازج أون لاين

أصبح الآن أمر الحصول على وجبات الطازج تحت العرض سهلًا؛ حيث يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالحصول على التطبيق الخاص بالطازج على تليفونك الأندرويد من خلال هذا الرابط عروض الطازج، وعلى هاتفك الآيفون من هذا الرابط الطازج.

الآن عليك تفعيل حسابك على الموقع.

بعد ذلك اذهب على طلب التوصيل للمنزل.

ثم بعدها يتم اختار الطلبات وقم بالضغط على وضع الطلبات في السلة.

بعد ذلك اضغط على تم الطلب.

ثم اكتب العنوان الذي تقطن به.

بعد ذلك قم بالذهاب على الطريقة التي سوف تقوم بالدفع بها.

في نهاية مقال عروض الطازج اليوم الوطني 92 لعام 1444 فقد قدمنا لكم أهم العروض المقدمة من الوجبات السريعة، كما عرضنا عليكم كيفية القيام بطلب أوردر من خلال التطبيق الذي خصصته محلات الطازج لجميع المواطنين بالمملكة السعودية.