شوف عروض اليوم الوطني السعودي من أسواق العثيم بأقل الأسعار

المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 92 وتتلئلئ السما باللون الأخضر الذي يحمل العلم السعودي ومازالت جميع الهايبر ماركت تحتفل بهذا اليوم بتقدم أفضل ما لديها من العروض ومن أول الأسواق التي تسعد عملائها أسواق العثيم حيث تقدم كل ما لذ وطاب بالمجلة الأسبوعية وتوفر بالمجلة عروض خاصة على البقالة والسلع الغذائية.

عروض اليوم الوطني السعودي من أسواق العثيم بأقل الأسعار

كما تقدم عروض مستمرة على التمور بجميع ع الأنواع سواء كانت جافة أو رطبة، وتوفر عروض خاصة بأقل الأسعار على الخضروات والفاكهة الطازجة، وتقدم أصناف متنوعة من اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة، ويوجد العديد من العروض الأخرى بالمجلة الأسبوعية، تسري العروض من الأربعاء 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية.

عرض خاص شبية جبنه المراعي كريم، 2 حبه، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

أرز الوليمة بسمتي وزن 10 كيلو، بسعر 65.95 ريال بدلاً من 84.50 ريال.

دجاج دو مجمد، سعر الكرتونة 157.95 ريال بدلا من 194.00 ريال.

علبة معجون طماطم السعودية، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج سعر الكيلو، 38.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

خيار طازج، سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

شمام سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال.

عنب أحمر كبير، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 35.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 41.95 ريال.

مكعبات بقرى برازيلي توب سايد، مبردة سعر الكيلو 32.95 ريال.

مفروم بقرى مبرد، بسعر الكيلو 23.95 ريال.

ساديا صدور دجاج طرية، بوزن 2 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

قطع دجاج هارفي ناحت، وزن العبوة 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كرتونة مياه هالي، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

علبة آيس كريم كون زون توفي1 كيلو، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.