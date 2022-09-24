التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب 4000 جنيه – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
أخصائية تسويق الكترونى
اسم الشركة موديفاى لكماليات السيارات
مقر العمل مدينة العبور – القاهرة
العمالة المطلوبة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4000 – 4000 جنيه مصري
– متابعة منصات البيع الإلكترونى ( سوق – جوميا – نون )
– يشترط الخبرة فى التعامل مع seller central للمنصات الالكترونية
– عدد ساعات العمل من 9 ص الى 5 م
– 80 % راتب اساسى و 20 % kpi
سكرتيره
اسم الشركة زهره فيولا مصر
مقر العمل فيكتوريا – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 2500 – 3000 جنيه مصري
سكرتيره تجيد اللغه الانجليزيه بطلاقه. على الاستعداد للسفر للخارج للترجمة عند عقد صفقات الاستيراد