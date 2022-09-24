انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب 4000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

أخصائية تسويق الكترونى

اسم الشركة موديفاى لكماليات السيارات

مقر العمل مدينة العبور – القاهرة

العمالة المطلوبة

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎4 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 23 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 4000 جنيه مصري

– متابعة منصات البيع الإلكترونى ( سوق – جوميا – نون )

– يشترط الخبرة فى التعامل مع seller central للمنصات الالكترونية

– عدد ساعات العمل من 9 ص الى 5 م

– 80 % راتب اساسى و 20 % kpi

سكرتيره

اسم الشركة زهره فيولا مصر

مقر العمل فيكتوريا – الاسكندرية

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 30 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

الراتب الأساسي 2500 – 3000 جنيه مصري

سكرتيره تجيد اللغه الانجليزيه بطلاقه. على الاستعداد للسفر للخارج للترجمة عند عقد صفقات الاستيراد

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