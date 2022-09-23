نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بأقوي عروض من مكتبة جرير السعودية على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير السعودية عروض هائلة على الهواتف الذكية بأسعار منخفضة بجانب الهدايا الإضافية، كما انها من أهم الأماكن التي تقدم بها الكثير من العروض على الشاشات والتابلت والأغراض المدرسية بتخفيضات هائلة على الكثير من المنتجات مثل العاب الأطفال، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أقوي العروض من مكتبة جرير السعودية على الهواتف الذكية.

عروض مكتبة جرير على هواتف سامسونج

هناك عدة عروض تقدمها مكتبة جرير بتخفيضات هائلة على هواتف سامسونج جالكسي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

هاتف سامسونج جالكسي اي ٢٢ فايف جي ٤ جيجابايت رام بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٧٧٥ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اي ٢٢ فايف جي ٦ جيجابايت رام بسعر ٨٠٩ ريال سعودي بدلا من ٨٩٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اي ٢٣ فور جي ٤ جيجابايت رام بسعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨٧٥ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اي ٥٢ فور جي ٨ جيجابايت رام بسعر ١،٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ١،٢٤٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اي ٥٢ اس فايف جي ٨ جيجابايت رام بسعر ١،٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ١،٦٥٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اي ٥٣ فايف جي ٨ جيجابايت رام بسعر ١،٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ١،٧٩٩ ريال سعودي + هدايا بقيمة ٩٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب ٣ كريمي ٨ جيجابايت رام فايف جي بسعر ٢،٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣،٩٩٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد ٣، فايف جي ١٢ جيجابايت رام بسعر ٥،٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٦،٧٩٩ ريال سعودي.

آخر عروض مكتبة جرير على هواتف هونر

تقدم مكتبة جرير السعودية بعض العروض على هواتف هونر بخصم هائل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-