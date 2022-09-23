نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كالجديد تماماً.. تنظيف الكنب على الناشف وإزالة البقع الصعبه نهائيا بدون دعك أو فرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكنب إلى التنظيف نتيجة كثرة الجلوس عليه ووضع اليدين أحياناً وهى غير نظيفة، وبالتالى تترك بقع على أقمشة الكنب ويصبح شكله غير نظيف ولامع، كما أن تنظيف الكنب بالماء يسبب تلف الأقمشة ويتهالك بسرعة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تنظيفه بدون استخدام الماء حفاظا على الكنب، فهو من الأساسيات الهامة داخل المنزل وذلك لأنه يتم استقبال الضيوف عليه، كما يجلس عليه جميع أفراد الأسرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة بسيطة وسريعة تساعد في تنظيف الكنب على الناشف مع إزالة البقع دون تلف الأقمشة أو تغير لونها.

تنظيف الكنب على الناشف

تظهر بقع دهنية وعلامات أتربة على أقمشة الكنب نتيجة جلوس أفراد الأسرة عليه معظم الوقت، وتجعل هذه البقع مظهر الكنب غير جذاب، وتشعر الأمهات بالضيق نتيجة الخجل عن استقبال الضيوف ويرغبن في تنظيف هذه البقع الصعبة دون استخدام الماء حتى لا يسبب في تلف الأقمشة، لذلك يمكنك تنظيف الكنب على الناشف دون استخدام الماء من خلال استخدام المكونات التالية.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة من الصابون السائل.

كوب من الماء الدافئ.

1 ملعقة من ملح الليمون.

زجاجة رذاذ.

طريقة تنظيف الكنب على الناشف

يساهم الخل وملح الليمون في إزالة أصعب البقع وخاصة البقع الدهنية التي تنزعج منها الأمهات عند رؤيتها على أقمشة الكنب لأنها تجعل مظهر الكنب غير مميز، لذلك يمكن القضاء على تلك البقع من خلال استخدام الخل وملح الليمون والصابون السائل، كما أن تلك المكونات غير مكلفة ولا تسبب تلف في الأقمشة وطريقة الاستخدام بسيطة وميسرة وتتمثل في إتباع الآتي.