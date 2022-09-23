شوف عروض عبداللطيف جميل على سيارات تويوتا بمناسبة العودة للمدارس

عمر شويل - جدة تقدم شركة عبداللطيف جميل التمويلية وبمناسبة العودة للمدارس عروض تمويلية على مجموعة من سيارات تويوتا ، من خلال عرض التأجير التمويلي للسيارات الذي تقدمه شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل ، عبر شبكة فروع الشركة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.

عرض العودة للمدارس من عبداللطيف جميل

تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل عروض على مجموعة من سيارات تويوتا بمناسبة العودة للمدارس، بإيجار شهري يسر ومن مميزات العرض:

مدة التأجير تصل حتى 60 شهر.

بدون كفيل في حالة انباق شروط عدم الكفالة على العميل.

لا تحتاج لدفعة أولى إذا كانت قيمة الإيجار الشهرية تصل إلى 40% من صافي الدخل الكلي للعميل.

يمكن للعميل إعادة تمويل الدفعة الأخيرة من التمويل التأجيري

موديلات السيارات المتاحة في عروض عبداللطيف جميل

هذا العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر، وتشمل السيارات المتوفرة في العرض: