شوف عروض عبداللطيف جميل على سيارات تويوتا بمناسبة العودة للمدارس

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عمر شويل - جدة تقدم شركة عبداللطيف جميل التمويلية وبمناسبة العودة للمدارس عروض تمويلية على مجموعة من سيارات تويوتا ، من خلال عرض التأجير التمويلي للسيارات الذي تقدمه شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل ، عبر شبكة فروع الشركة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة.
عرض العودة للمدارس من عبداللطيف جميل
تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل عروض على مجموعة من سيارات تويوتا بمناسبة العودة للمدارس، بإيجار شهري يسر ومن مميزات العرض:
- مدة التأجير تصل حتى 60 شهر.
- بدون كفيل في حالة انباق شروط عدم الكفالة على العميل.
- لا تحتاج لدفعة أولى إذا كانت قيمة الإيجار الشهرية تصل إلى 40% من صافي الدخل الكلي للعميل.
- يمكن للعميل إعادة تمويل الدفعة الأخيرة من التمويل التأجيري
موديلات السيارات المتاحة في عروض عبداللطيف جميل
هذا العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر، وتشمل السيارات المتوفرة في العرض:
يارس سيدان 2022 (واي شركات 2) بقسط شهري 1083 فترة السداد 60 شهر.
يارس سيدان 2022 (واي شركات خاص) بقسط شهري 1097 فترة السداد حتى 60 شهر.
يارس سيدان 2022 (واي شركات 2) قسط شهري 1105 ريال فترة سداد حتى 60 شهر
كورولا 2022 (إكس إل أي 15 ) الدفعات الشهرية 1339 فترة السداد حتى 60 شهر.
كورولا 2022 (إكس أل أي مطور 15 ) 1404 فترة السداد حتى 60 شهر.
كورولا 2022 (اكس ال اي مطور 1.5) فتحة سقف الدفعات الشهرية 1,510 ريال فترة السداد 60 شهر
كامري 2022 ( ال اي اساسي 2.5 ) الدفعات الشهرية 1,753 ريال فترة السداد 60 شهر
كامري 2022 (ال اي 2.5 ) الدفعات الشهرية 1,818 ريال فترة السداد 60 شهر
كامري 2022 (ال اي 2.5 هجينة) الدفعات الشهرية 1,828 ريال فترة السداد 60 شهر
إنوفا 2022 (GL – K) الدفعات الشهرية 1,774 ريال فترة السداد 60 شهر.
إنوفا 2022 (GL 2.7) الدفعات الشهرية 1,778 ريال، فترة السداد 60 شهر.
فورتشنر 2022 (جي اكس 2 دفع ثنائي 2.7) الدفعات الشهرية 2,071 ريال، فترة السداد 60 شهر.
فورتشنر 2022 (جي اكس 2 دفع رباعي 2.7) الدفعات الشهرية 2,259 ريال فترة السداد 60 شهر.
ملاحظة: أسعار الأقساط الشهرية قد تختلف وفقًا للملف الائتماني للعميل لدى شركة عبداللطيف جميل.
طريقة الحصول على عرض العودة للمدارس من عبداللطيف جميل
يمكنك طلب الحصول على العرض من الموقع الرسمي لشركة عبداللطيف جميل للسيارات عن طريق اتباع الخطوات التالية:
ادخل على موقع عبداللطيف جميل للتمويل.
اختر موديل السيارة الذي تريد الحصول عليه، وقد الطلب الكترونيًا عبر الضغط على زر تقدم بطلب التمويل.
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