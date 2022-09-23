نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة المولد النبوي 2022 في مصر والسعودية وأهم مظاهر الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة المولد النبوي 2022 في مصر والسعودية هذا ما سنعرفه الآن في خلال السطور القادمة، حيث تعتبر أحد المناسبات الدينية الهامة التي ينتظرها الجميع للاحتفال بمولد سيد الخلق نبينا ﷴ ﷺ، وإنارة البشرية بوجه الكريم، وكما ذكر في الأحاديث النبوية الشريفة (لولاكم لما خلق محمد للعالمين)، أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام، وبالطبع يتم منح إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات الخاصة، ومنن خلالنا سنوضح متى ستكون تلك الإجازة.

اجازة المولد النبوي 2022

أولًا: موعد الإجازة في جمهورية مصر العربية

ينتظر الملايين موعد المولد النبوي الشريف لبدء الاحتفالات التي تبدأ بتوزيع الحلوى والشربات على المارة في كل مكان، ولقد أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور (جاد القاضي)، أنه سيتم استطلاع هلال شهر ربيع الأول في يوم الأحد 29 صفر 1444 هـ.

كما أعلن سيادته أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر صفر، وبذلك ستصبح غرة شهر ربيع الأول 1444 ه يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022.

وبهذا سيكون اليوم الموافق الثامن من أكتوبر 2022 هو موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر، ولقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر منح العاملين بالدولة والمؤسسات أيضًا إجازة رسمية.

وبذلك يكون هذا اليوم هو نهاية إجازات عام 2022 بعد إجازة الاحتفال بنصر أكتوبر الذي يوافق يوم الخميس.

ثانيًا:- موعد اجازة المولد النبوي الشريف في السعودية

وتستعد المملكة العربية السعودية أيضًا لبدء انطلاق فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالطبع يتم منح العاملين بالدولة، وجميع الهيئات والمؤسسات الخاصة، بما في ذلك المدارس والجامعات.

حيث يتم منح إجازة رسمية، ووفقًا للتقويم الهجري 1444 سيكون موعد اجازة المولد النبوي يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر، الموافق 12 من ربيع الأول 1444، والتي ستكون الإجازة قبل الأخيرة في عام 2022 بالسعودية.

ومن أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة على القلوب، بتلاوة القرآن، وإحياء سنة نبينا ﷴ ﷺ، وتوزيع الحلوى للأطفال والحديث عن شيم وأخلاق نبينا الكريم، وكم كان متسامح، والاقتداء به، وليس في ذلك اليوم، إنما في كل تفاصيل الحياة، وإتباع كل تعاليم ديننا الحنيف.