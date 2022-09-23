نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض يوم التأسيس من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى تخفيضات يقدمها لولو هايبر ماركت احتفالا بالعيد الوطني للسعودية. حيث يوفر لولو هايبر مئات الخصومات وعروض يوم التأسيس التي توفر مئات الريالات على المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا. يمكنك شراء جميع احتياجاتك من أنواع الزيوت المختلفة والأرز البسمتي والمصري. وكذلك شراء قطعيات مختلفة من اللحوم، والإختيار من بين أكثر من سبعين نوعا من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية. كما يعرض لولو ماركت أيضا الخضراوات والفواكه الطازجة، وكذلك الخضراوات المجمدة المعدة للطهي، بالإضافة إلى المعلبات المختلفة من لحم البيف، والتونة والصوصات باختلاف أنواعها. أيضا توجد أشكال متعددة من منتجات الألبان المحلية والمستوردة. عروض لولو هايبر ماركت رحمة زيت متبقي الزيتون مع زيت زيتون بكر ممتاز 500 مل مقابل 10.95 ريال فقط بدلا من 16.95 ريال.

احصل على عبوة سعة لتر ونصف من زيت صني. للطبخ والقلي خليط زيوت نباتية بسعر 13.95 ريال بدلا من 20.95 ريال.

جرين فارمز أرز مصري كيس خمسة كيلو جرام. بسعر 29.95 ريال بدلا من 36.95 ريال.

سكر أبيض ناعم البيت وزن 10 كيلو. مقابل 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال. هاينز كاتشب الطماطم 342 جرام سعر الحبة 9.95 ريال بدلا من 11.95 ريال. عروض لولو ساديا صدور دجاج 450 جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

دجاج ساديا محمد وزن الحبة 1000 غرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 21.95 ريال. ساديا ذرة حلوة وزن 450 جرام مقابل 5.95 ريال بدلا من 9.75 ريال. الأنعام مفروم غنم وزن 400 جرام، سعر الحبة 2.95 ريال بدلا من 3.95 ريال.

دو نقانق دجاج 340 جرام × 3 عبوات مقابل 13.95 ريال بدلا من 15.95 ريال. لولو ماركت العربية للأسماك سمك جروبر فيليه مجمد وزن كيلو. مقابل 14.95 ريال بدلا من 19.95 ريال. حلواني بانيه الدجاج وزن كيلو بسعر 39.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

أستراسمان مجمد 600 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 25.95 ريال. كوسة محلي سعر الكيلو 3.92 ريال بدلا من 9.95 ريال.

ملفوف أبيض محلي سعر الكيلو 0.92 ريال بدلا من 3.95 ريال. جزء علوي من لحم نيوزيلاندا سعر الكيلو 44.90 ريال بدلا من 59.95 ريال.

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