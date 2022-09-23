نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود جده الأسبوعية مع فرحت اليوم الوطنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بن داود جده الأسبوعية تستمر فرحت اليوم الوطنى فى المملكة العربية السعودية ويحتفل هايبر بن داود مع الشعب السعودي بعروض على السلع الغذائية الأرز والزيوت والحليب المجفف وبعض المجمدات من اللحوم والدواجن وخصومات هائلا على قسم الخضراوات والفاكهة البطيخ والرمان بالإضافة إلى العنب والشمام ويشمل الخصم أنواع عديدة يتميز العرض بأقوى تشكيلة من أجود أنواع التمور السعودية بأوزان مختلفة فالتمر من الفاكهة التى لاغنى عنها فى أى منزل لفوائده العظيمة فهو من الأصناف المميزة فى البيت السعودي لأنهم يفضلون تناوله دائما مع القهوة المفضله لهم . عروض بن داود على الخضراوات والفاكهة عرض على كيلو البطيخ المدور والطويل لمدة أربع أيام من بدايه العرض والذى يبدأ من يوم 21سبتمبر ليصبح سعره داخل العرض 1,95 ريال سعودي .

ليمون فرش وطازج بفوائده العديده فهو لا غنى عنه فى أى بيت يستخدم كعصير مع إضافة النعناع ويستخدم فى تنظيف الطيور لقتل البكتريا وله إستخدامات عديده فهو يضاف لخلطة الأسماك والدواجن ليعطيها نكهة مميزه ولذيذة سعر الكيلو داخل العرض 1,95ريال سعودي .

عرض خاص على المانجو النعومي و تومي والكيت بسعر 7,95 ريال سعودي للكيلو .

عروض خاصه على تفاح جالا 5,95 ريال سعودي .

جزر أسترالي يستخدم فى أنواع عديده من السلطات والأكلات المميزة سعر الكيلو 4,95 ريال سعودي .

بطاطا حلوة تستخدم لعمل صنية من الحلو بإضافة بعض المكونات كالحليب والسكر والنشا لتكون ذات قيمة غذائية عالية كما يمكن سلقها أو شويها فهى مفيدة جدا وشهية ويفضل تناولها الكبار والصغار وهى بسعر رخيص جدا سعر الكيلو 2,95 ريال سعودي . أقوى عروض التمور بهايبر بن داود عبوة تمر سكري وزن 400 جرام بسعر مميز18,95ريال سعودي .

تمر خضري وزن 800 جرام بسعر 16,95 ريال سعودي .

سيافا تمر خضري محشو باللوز المفيد ومذود بعناصر قيمه ومفيدة بسعر 14,95ريال سعودي .

عرجون تمر صفاوي 800 جرام بسعر 29,95 ريال سعودي .

تمر خلاص فاخر باللوز وزن العبوة 500 جرام بسعر 13,95ريال سعودي . عروض السلع والمواد الغذائية بهايبر بن داود ذائقه /أرز مزة بسمتي وزن 5 كيلو جرام 3حبات بسعر 89,95 ريال سعودي مسموح لكل عميل بالإستفادة بعرضين فقط .

كرافت جبنة شيدر قابله للفرد والدهن لعمل السندوتشات والوجبات السريعة 2×480 جرام بسعر 28,95 ريال سعودي.

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