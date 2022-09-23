نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده مازالت تتحدى الصعاب والمنافسات القوية مع المتاجر الأخرى المنافسة لها مثل متاجر لولو هايبر، والعثيم في تقديم أفضل وأهم العروض والخصومات المميزة على مختلف المنتجات. ومن هذا المقال نقدم لكم كل ماهو جديد في مجلة بنده وهايبر بنده المميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي كل عام والشعب السعودي بخير. وسوف نستعرض لكم أهم المنتجات والسلع الغذائية بخصوماتها المميزة لا تفوت العرض. أقوى عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية بخصومات مذهلة احصل على خصم 15 ريال على صدور دجاج طرية ساديا وزن 1 كيلو جرام، للكيس بسعر 19.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي. حصري للأعضاء زيت نباتي العربي، للحبة بوزن 2.9 لتر، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 30 ريال على أرز بسمتي تاج محل، للحبة بوزن 10 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده بمناسبة اليوم الوطني على الجبن والأسماك خصم 10 ريال على جبن أبيض حلواني أخوان، للكيلو بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

متوفر جمبري مطبوخ 50/60، للكيلو بسعر 21.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

اشتري زبدة طبيعية غير مملحة المراعي، وزن 100 جم/ 2 حبة بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال سعودي. حليب مجفف كامل الدسم المراعي، وزن 2.25 كيلو جرام، للحبة بسعر 72.95 ريال بدلاً من 86 ريال سعودي.

احصل على خصم 22.95 ريال على ناجت الدجاج أمريكانا وزن 400 جم، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي.

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