نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 جرير جوالات والكترونيات وشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهزوا فرصة الأسعار الرائعة للجوالات والإلكترونيات في عروض اليوم الوطني 92 في مكتبة جرير السعودية، فدومًا ما تقدم مكتبة جرير تخفيضات على الجوالات والأجهزة الذكية، وتسري تخفيضات اليوم الوطني طوال الفترة من يوم 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، ومنها تخفيضات رائعة لشراء واستبدال الهواتف والإلكترونيات فقط في jarir bookstore.

عروض اليوم الوطني 92 جرير

تحتوي الصفحة الرئيسية لنشرة عروض اليوم الوطني 92 على عرض خاص على استبدال اي جوال قديم بايفون، ويسري العرض على أجهزة سامسونج أيضًا فيمكنك استبدال جوالك بأجهزة سامسونج جلاكسي زد فولد 4 وأيضًا زد فليب 4، وكل بذلك بتوفير بخصم يبدأ من 500 ريال وحتى 4000 ريال، ويمكن التمتع بخدمة استبدال الجوال مع خصم رائع حتى يوم 8 أكتوبر.

تخفيضات مكتبة جرير بمناسبة اليوم الوطني السعودي

اختر من بين تشكيلة من الهواتف الذكية لتتمتع بأفضل مزايا الأجهزة الذكية مع أفضل سعر في مكتبة جرير بالمملكة، فنجد جوال سامسونج جلاكسي اس 22 الترا مع سماعة سامسونج جلاكسي بودز في عرض واحد وبسعر مذهل، كما يمكنك شراء أحدث اصدارات سامسونج وهو جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 4 مع شاشة سامسونج، ونجد أيضًا تشكيلة من جوالات هواوي، وننتقل إلى الساعات الذكية وهى تتوافر من ماركات شاومي، هونر، هواوي، Amazfit، كما يوجد عرض استبدال الساعات الذكية القديمة بساعة ابل الجيل 8.

سامسونج جلاكسي اس 22 الترا مع سماعة سامسونج جلاكسي بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

ساعة هواوي GT 3 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

رينو 8 برو بسعر 2899 ريال سعودي.

ساعة شاومي ريدمي 2 لايت، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 92 شاشات

الخصومات على الشاشات تصل إلى 6000 ريال من اجمالي سعر الشاشة، ليكون السعر النهائي مخفض للغاية، إلى جانب المميزات العديدة الموجودة في شاشات جرير، بدايةً من التنوع في الأحجام لتتلائم مع كافة المساحات، وحتى مزايا الشاشات الذكية.

شاشة سكاي وورث 75 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون ذكي 55 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.

شاشة شاومي 65 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي.

عرضنا لكم أفضل أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات والشاشات في جرير، لذا بادروا بشراء الأجهزة الذكية التي تريدونها وتمتعوا بخصم رائع خلال فترة تخفيضات اليوم الوطني 92.