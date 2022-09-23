نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 2022 خصومات تصل إلي 92% اعرف المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 2022 متوفرة الآن في أكبر وأشهر المحلات والأسواق السعودية حيث الخصومات على خدمات الانترنت، والملابس وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها الأفراد ويرغبون في شرائها باستمرار، الهدف من عروض اليوم الوطني 92 هو توفير حاجة المستهلك السعوديين أو المقيمين بأسعار منخفضة تناسب كل الأفراد مهما كان مستوى دخلهم، حيث تصل نسبة خصومات اليوم الوطني الخاصة بالسلع إلى 92% وهذا الخصم لا يعتبر قليل لأنه تقريبًا يقدم السلعة للمستهلك مجانًا في حال الحصول عليها. الآن سوف نقدم لكم بعض العروض القائم في بعض المحلات في الآتي.

عروض اليوم الوطني السعودي 2022

ولهذا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي 92 تتوافر عروض في كل المتاجر المطاعم، المحلات، السوبر ماركات، ومحلات الملابس حيث يقدمون السلع بأسعار مخفضة للغاية كنوع من أنواع المزايا المقدمة من المملكة لمواطنيها السعوديين.

خصومات وعروض المطاعم بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تقدم معظم المطاعم عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم جيدة بمناسبة اليوم الوطني 92. وذلك بهدف إسعاد المواطنين في هذا اليوم، هذه العروض عبارة عن:

يقدم مطعم المجلس الخليجي عروض المطاعم اليوم الوطني 92 عرض وجبة مكونة من (3 قطع كبيبة، 3 بولات شوربة جرين) بالإضافة إلى وجبة دجاج مشوي في الفرن مضاف إليها طبق سلطة جرجير، مع 3 قطع سمبوسة

عرض وجبة مكونة من (3 قطع كبيبة، 3 بولات شوربة جرين) بالإضافة إلى وجبة دجاج مشوي في الفرن مضاف إليها طبق سلطة جرجير، مع 3 قطع سمبوسة أما بالنسبة للحلويات يقدم 3 قطع من كريمة البولا المغطاة بالكراميل.

كل هذا مقدم من قبل المطعم بسعر 92 ريال سعودي ليكفي 4 أفراد.

تخفيضات الملابس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وتعتبر الملابس من أكثر الأشياء التي تعبرعن تهنئة اليوم الوطني السعودي حيث يقبل على شرائها الأفراد بشكل مستمر لهذا سنوضح لكم خصومات بعض المحلات عليها في الآتي:

ويقدم متجر Le Royal خصم على كل أنواع الملابس الموجودة لديه بنسبة تبلغ 25%.

خصم على كل أنواع الملابس الموجودة لديه بنسبة تبلغ 25%. كما تقدم مجموعة من المحلات مثل (محل الملابس Shein، ومحلات Mother`s World، ومحلات Mamas& Papas وغيرها من المحلات) خصومات على الكثير من الملابس بنسب تبلغ 90%.

خصومات موبايلي بمناسبة اليوم الوطني



وقدمت شركة الجوال عدة عروض تعتبر من أفضل العروض التي تحقق أكبر فائدة لكل من يعيش في السعودية. وذلك للاحتفال باليوم الوطني 92.

وتكون مدة العروض 24 ساعة فقط، خلال هذه الساعات يستطيع أي عميل تشغيل واستخدام الانترنت بدون محاسبة عليه. يبدأ العرض يوم الجمعة من الساعة الواحدة صباحًا وينتهي الساعة 12 صباحًا.