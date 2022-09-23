نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بأقوى عروض من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بأقوى عروض من العثيم مول، بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تقدم أسواق عبد الله العثيم العديد من العروض والخصومات المميزة، حيث يمكنك الحصول في هذا الأسبوع على العديد من منتجاتك المفضلة وجميع احتياجاتك الشهرية والعديد من المنتجات المميزة بأسعار تنافسية، كذلك يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي والعديد من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بخصومات مميزة، وتكون العروض سارية من يوم 21 سبتمبر الموافق يوم الأربعاء إلى 27 سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية. استمتع بأقوى عروض من العثيم قم بالحصول على مايكرويف ديجيتال من كيون بسعة 20 لتر. فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول على قلاية صحية من السيف بسعة 9 لتر. فقط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء سخان سندوتش بشواية من كينوود فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة.

بالإضافة إلى غلاية ماء فيليبس بسعة 1.7 لتر. فقط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء فرن اي تي سي كهربائي بسعة 45 لتر فقط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على قطاعة خضار من كينوود بسعة 0,5 لتر. فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم يمكنك الحصول على طقم قدور رويال فورد عدد 8 قطع فقط بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي للطقم. كذلك يمكنك الحصول على طقم قدور بلاكستون عدد 11 حبة. فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 210 ريال للطقم.

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اشتري مقلاة بلاكستون عدد 2 حبة فقط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي للطقم. استمتع بعروض العثيم مول احصل على مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا قطاعة بصل من السيف بسعة 0,5 لتر. فقط بسعر 49 ريال بدلا من 59 ريال للحبة.

كذلك يمكنك شراء خباز السيف كهربائية فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

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