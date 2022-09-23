نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 92 خصومات تصل إلي 60% علي المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 احتفالًا بهذا اليوم التاريخي العظيم يتم عمل خصومات ضخمة جدًا، وتخفيضات مميزة في المولات الكبيرة والسوبرماركات والشركات وكل الأسواق الموجودة في السعودية حيث تقليل أسعار المنتجات الضرورية، بالإضافة إلى تقديم منتجات مجانية على بعض المنتجات الأساسية، وهذا يعتبر من التحضيرات المميزة التي يُقدم عليها السعوديين في هذا الموعد التاريخي وهو 23 سبتمبر الذي يرمز إلى اليوم الوطني السعودي لهذا العام 1444/ 2022، حيث ينتظر السعوديون تلك العروض لكي يستفادوا من تقليل الأسعار ويقومون بشراء سلع أكثر.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

وقد قدمت الأسواق التجارية في السعودية عروض اليوم الوطني السعودي على المنتجات بكل أنواعها ومن أهمها عروض السيارات، والآن نتعرف معكم على أهم العروض المقدمة من بازار بمناسبة حلول هذا اليوم:

عروض المكيفات اليوم الوطني



فعاليات اليوم الوطني عرض مكيف من نوع “سبليت جداري سبيد كول 30” يعمل بنظام السُخن والبارد.

عرض مكيف من نوع “سبليت جداري سبيد كول 30” يعمل بنظام السُخن والبارد. هذا النوع من المكيف متوفر بسعر 3692.01 ريال سعودي بدلًا من 4733.34 ريال سعودي.

عرض مكيف من نوع “سبليت جداري يوركس 18” يعمل بنظام البارد فقط بمقدار 1.5 طن.

هذا النوع من المكيف متوفر بسعر 2049 ريال سعودي بدلًا من 2696.05 ريال سعودي.

عروض اليوم علي المفروشات

عروض اليوم الوطني 92 مطاعم متوفر طقم لحاف وشراشف صيفي يتميز بالنعومة، عبارة عن 8 قطع بسعر 392 ريال بدلًا من 496.20 ريال ، اللحاف متوفر بأشكال وألوان متعددة بنفس السعر.

متوفر طقم لحاف وشراشف صيفي يتميز بالنعومة، عبارة عن 8 قطع بسعر 392 ريال بدلًا من 496.20 ريال ، اللحاف متوفر بأشكال وألوان متعددة بنفس السعر. متوفر سجادة من نوع “ظبي الريم” بمقاس 300* 400 سم ذات لون أزرق بسعر 1992 بدلًا من 2845.71 ريال سعودي.

السجادة متوفرة بأشكال وألوان متعددة تناسب جميع الأذواق.

خصومات الجوالات

ومن عروض اليوم متوفر شاحن متحرك ينكي 2200 ملي أمبير بسعر 15.92 بدلًا من 36.17 ريال سعودي.

متوفر شاحن متحرك ينكي 2200 ملي أمبير بسعر 15.92 بدلًا من 36.17 ريال سعودي. توجد أيضًا سماعة بلوتوث محمولة من نوع “دي ال سي” بسعر 79.01 بدلًا ممن 138.61 ريال سعودي.

عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

ويقدم عروض العثيم اليوم الوطني مجموعة من الخصومات على بعض السلع احتفالًا بقدوم اليوم الخاص بالسعودية هذه الخصومات هي: