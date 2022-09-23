نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم علي المنتجات الغذائية في اليوم الوطني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية اليوم الوطني 92 هناك الكثير من العروض العثيم على المنتجات الغذائيه المختلفة والمتنوعة لليوم الوطني 92 من أهم ما يشغل المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث نوع من أقوى العروض المقدمة في اليوم الوطني احتفالا به فهو يقوم بعمل العديد من العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية لتربية مستلزمات الأشخاص في هذا اليوم لكي ينشر البهجة في النفوس، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في المملكة العربية السعودية من إقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات المختلفة والألعاب النارية لذلك سوف نعرض العروض التي يقوم بها العثيم على المنتجات الغذائيه حتى يستفيد منها جميع الاشخاص وذلك من خلال موقع ثقفني.

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية

يعد العثيم من أشهر المحلات التجارية التي تقدم جميع السلع للمواطنين من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من السلع الأخرى التي لا غنى عنها، كما أنه دائم العروض والتخفيضات واسعارهم مناسبه لذلك نجد عليه اقبال عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينال على ثقتهم كما أنه يقدم في الفترة الحالية العروض على جميع السلع الغذائيه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ومن هذه العروض التي يمكن أن يغتنمها المواطنين ويستفيد منها ما يلي

يمكن أن تشتري واحد كيلو بطاطس مقلية بسعر 9.95 ريال سعودي داخل العرض بدلا من 12.95 ريال.

سعر كرتون الدجاج المجمدة مساء الاربعين ريال سعودي بدلا من 43 ريال سعودي.

احصل على لحمه على رجلي بلدي بسعر 49.95 ريال سعودي داخل العرض.

كما يمكن أن تحصل على افخاذ الدجاج كامله بوزن 900 كيلو جرام بسعر 17.95 ريال سعودي.

واحصل على لحم باكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي داخل العرض.

لحمه عجالي بلدي بالعظم داخل العرض بسعر 39.95 ريال سعودي.

صدور دجاج من التنمية داخل العرض بسعر 18.95 ريال ريال سعودي حجم العبوة 450 جرام.

عروض العثيم في اليوم الوطني في السعودية

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 92 من الأيام المميزة داخل المملكة من خلال الاحتفالات، حيث أنهم من المقرر أن يتم الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام 23 سبتمبر لعام 2022.لذلك نجد الاستعدادات بجميع المحلات والمتاجر التجارية الى عمل العروضات والنشر لها حتى يجذب عدد كبير من الأشخاص إليه.