نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الاختيار الذكي عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم السعودية من أكبر المتاجر داخل المملكة العربية السعودية يقدم أقوي العروض والمفاجئات الكثيرة للمواطنين داخل المملكة حتى يوفر لهم الكثير من الأموال للحفاظ على ميزانية المنزل، كما يوفر العديد من الخدمات التي تجعل المواطنين يقومون بشراء الكثير من الأشياء الضرورية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقني الإخباري، على عروض العثيم السعودية على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية وادوات المطبخ والهواتف الذكية بأسعار خيالية لا تفوتك الفرصة. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية سوف نتعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية وهى كما يلي:- قطاعة خضار مولينكس السعر ١١٥ ريال بدلاً من ١٩٩ ريال سعودي. خبازة السيف كهربائية السعر ١٢٩ ريال بدلاً من ٢٤٩ ريال سعودي. مضرب بيض مع عجانة كولين السعر ٥٩ ريال بدلاً من ١١٩ ريال سعودي. كما يتم عرض عصارة حمضيات هومر السعر ٧٩ ريال بدلاً من ١٢٩ ريال سعودي. ميكرويف كليك أون ٢٠ لتر السعر ٢٣٩ ريال بدلاً من ٢٩٩ ريال سعودي. طباخة أرز كيون ١.٨ لتر السعر ٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٤٩ ريال سعودي. عروض أسواق Othaim على شاشات التلفزيون والهواتف الذكية سوف نتعرف على أسعار الشاشات وهى كما يلي:- شاشة جيباس ال اي دي سمارت ٣٢ السعر ٤٩٩ ريال بدلاً من ٨٩٩ ريال سعودي.

شاشة توشيبا ال اي دي ٣٢ السعر ٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض شاشة سوبر جنرال ال اي دي ٥٥ السعر ١٤١٩ ريال بدلاً من ١٦٩٩ ريال سعودي.

شاشة امبكس سمارت ٤ كي ٦٥ السعر ١٦٩٩ ريال بدلاً من ٢٠٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال سامسونج أي 52 بسعر ١١٩٩ ريال سعودي.

هاتف هونر اكس ٨ السعر ٨٨٥ ريال سعودي.

جوال اي تي ال ٩٢٠٠ السعر ٩٩ ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ سوف نتعرف على أسعار أدوات المطبخ وهى كما يلي:- طقم عشاء ٢٠ قطعة السعر ٥٩.٩٥ ريال سعودي ٨٢ ريال سعودي. حافظة طعام اكسيس ٣ حبات السعر ٤٥ ريال بدلاً من ٦٤.٩٥ ريال سعودي. طقم قدور نيو فلون ٨ قطع+ هدية السعر ١٤٩ ريال بدلاً من ٢٢٩ ريال سعودي. كما يتم عرض مقلاة مستر كوك مسطحة السعر ٢٨ ريال بدلاً من ٤٠ ريال سعودي. قطاعة خضار هوم واي السعر ٣٢ ريال بدلاً من ٣٥ ريال. صينية فرن تادر بيضاوى مستطيلة ٣ حبات السعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٤.٩٥ ريال سعودي.

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