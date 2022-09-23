مكون خطير ميخطرش على بالك لإزالة بقع الكلور من الملابس والنتيجة مبهرة جدا

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عمر شويل - جدة إزالة بقع الكلور من الملابس والنتيجة مبهرة جدا، يعتبر الكلور واحد من المنظفات التي تفضلها سيدات البيوت في أغراض النظافة والتعقيم وهو مطهر ومنظف كيميائي قوي جدا يصلح لتنظيف الأرضيات و الحوائط الحمامات كما أنه يزيل الاصفرار بسهولة، يستخدم الكلور أيضاً في تنظيف الملابس البيضاء أو الملونة و إزالة أشد و أصعب البقع منها ولكن قد يحدث أثناء تنظيف الملابس أن يترك الكلور آثار بقع و قد تتحول هذه البقع إلى مشكلة كبيرة تفسد الملابس و تجعلها غير قابلة للارتداء مرة أخرى

إزالة بقع الكلور من الملابس والنتيجة مبهرة جدا

إليك بعض الطرق السهلة لإزالة بقع الكلور من الملابس

سوف نستخدم وصفة بيكربونات الصوديوم السهل تحضيرها في المنزل و لتطبيق الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات و هي :

وصفة بيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج صودا

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الغسيل

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة تطبيق الوصفة

نقوم بإحضار طبق و إفراغ المكونات فيه ثم نقوم بخلط المكونات جيدا وهي ٣ ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الغسيل بالإضافة إلى ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض و ملعقة صغيرة من الملح ثم نقوم بمزج المكونات ووضعها على البقع المراد إزالتها ونتركها لمدة تتراوح ما بين من ثلاثة إلى خمسة دقائق على البقع ثم نقوم بشطفها جيدا بالماء و تعتبر هذه الوصفة مثالية مع جميع أنواع البقع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو كانت الملابس بيضاء أو ملونة

وصفة الكحول الطبي

يمكن أيضاً استخدام الكحول الطبي لإزالة بقع الكلور من الملابس و تعتبر وصفة عملية و مفيدة في حالة البقع الصغيرة حيث نقوم بوضع قليل من الكحول الطبي على قطعة من القطن أو كرة من خيوط الصوف ثم نقوم بفرك هذه القطنة على البقعة حتى نتأكد من إزالتها بواسطة الكحول

وصفة صودا الخبز والماء