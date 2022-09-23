شوف عروض هايبر بنده السعودية على أقوى منظفات المنزل والأقمشة لا تفوتك الفرصة

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية العديد من الخصومات الهائلة على جميع أنواع المنظفات المنزلية لا تفوتك الفرصة، كما يقدم بعض العروض والتخفيضات الرائعة على أنواع الأطعمة والسلع الغذائية والهواتف الذكية بأسعار لا تصدق، حتى يوفر لشعب السعودي شراء كل ما يلزمه في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض هايبر بنده السعودية على جميع أنواع المنظفات المنزلية والاقمشة حتى نصف السعر. عروض هايبر بنده السعودية على أنواع مسحوق الغسيل سوف نتعرف على أسعار مسحوق الغسيل وهى كالتالي:- مسحوق غسيل مركز جنتو ٧ كيلو سعر الكيس ٤١.٩٥ ريال بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال سعودي. مسحوق غسيل مركز برسيل ٥ كيلو سعر الكيلو ٤٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٦.٩٥ ريال سعودي. مبيض الملابس فلاش كلور ٥كيلو سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٧.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض مبيض سائل بنده ١ جالون سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ١٦.٩٥ ريال سعودي. منظف برسيل باور جل ٤.٨ لتر سعر الحبة ٤٦.٩٥ ريال بدلاً من ٦٩.٩٥ ريال سعودي. منظف برسيل باور جل ٧ لتر سعر الحبة ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٧٩.٩٥ ريال سعودي. شامبو لغسيل العباية تايد ١.٨٥ لتر سعر الحبة ٢٢.٩٥ ريال بدلاً من ٢٦.٩٥ ريال. عروض هايبر Panda السعودية منظف الصحون والأواني سوف نتعرف على أسعار المنظفات وهى كما يلي:- سائل غسيل الصحون باور بريل ١ لتر سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٦.٩٥ ريال.

سائل غسيل الصحون جف ٧٥٠ مل سعر الحبة ٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٤.٩٥ سعودي.

كما يتم عرض سائل غسيل الصحون سنوفا موبي ١ لتر سعر ثلاث حبات سعر الحبة ١٩.٩٥ ريال بدلاً من ٣٨.٨٥ ريال.

كما يتم عرض إسفنجة التنظيف فليد ٩ حبات+ هدية+ فوطة ٨+٢ سعر الحبة الحبة ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٣.٩٥ ريال.

أقراص تنظيف التيميت بالليمون فنش سعر الحبة ٦٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٢٣.٩٥ ريال.

كما يتم عرض سائل غسيل الصحون فيري ٨٠٠ مل سعر الحبة ١٠.٩٥ ريال بدلاً من ١٥.٩٥ ريال سعودي. عروض هايبر بنده السعودية على أنواع منظفات الأرضيات سوف نتعرف على أسعار منظفات الأرضيات وهى كما يلي:- منظف سوبر جل العملاق ٢ كيلو سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٣.٩٥ ريال سعودي. طقم للتنظيف فيليدا سعر الحبة ٢١٠ ريال بدلاً من ٢٥٩.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض مطهر ديتول مجموعة ٢ لتر سعر الحبة ٤٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨٤.٩٥ ريال. معطر جو فيبريز ٣٠٠ مل سعر الحبة ١١.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي.

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