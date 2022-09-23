نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الوطني 92 اليوم الجمعه 23 سبتمبر تسري العروض إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موضوع اليوم نقدم لكم آخر عروض العثيم اليوم الوطني الـ92 المقدمة من يوم يوم الخميس 21 سبتمبر حتى اليوم الجمعة 27 سبتمبر لعام 2022م، حيث يصادف اليوم مناسبة من أهم المناسبات في المملكة العربية السعودية وهو اليوم الوطني السعودي في الذكرى الثانية والتسعون من توحيد السعودية وتغيير اسمها من مملكتي الحجاز ونجد إلى اسمها الحالي الذي لا تزال عليه حتى الآن وهو المملكة العربية السعودية، وجاءت أسواق عبد الله العثيم على رأس المحلات والأسواق في تقديم العروض والتخفيضات المميزة للمواطنين. عروض العثيم اليوم الوطني 92 اليوم الجمعه 23 سبتمبر سعر برطمان شيكولاتة نوتيلا وزن 750 جرام وصل إلى 27.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

بينما سعر العسل لانجينيز وزن 1 كيلو جرام وصل إلى حوالي 58.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

شبيهة قشطة بوك وزن 160جرام سعرها بعد الخصم وصل إلى حوالي 13.95 ريال سعودي بعد أن كان 20.95 ريال سعدي.

مناديل ورقية فاين فلافي 3 علب وصل سعرهم بعد الخصم إلى 19.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 24 ونصف ريال سعودي.

حليب السعودية كامل الدسم سعر اللتر الواحد منه وصل من سعر 69.95 ريال سعودي إلى 59 ونصف ريال سعودي.

فول حدائق كاليفورنيا وزن العلبة 450 جرام سعرها انخفض من حوالي 20.95 ريال سعودي إلى 11.95 ريال سعودي.

شامبو بانتين سعر العلبة بوزن 400 مللي جرام انخفض من 20.95 ريال سعودي إلى 11.95 ريال سعودي.

صابون تايد المركز بودرة سعر الكيس 5 كيلو جرام وصل من 24 ونصف ريال سعودي إلى 19.95 ريال سعودي. مهرجان التمور من أسواق العثيم لليوم الوطني و جاءت أسعار التمور من أسواق عبد الله العثيم بخصوص اليوم الوطني السعودي وفقًا لمهرجان التمور المقدم لهذه المناسبة كالآتي:- كرتونة التمر السكري وصل سعرها إلى 64.95 ريال سعودي.

بينما سعر تمر جلاكسي وصل إلى 59.95 ريال سعودي.

وسعر عجينة التمر وصل بعد الخصم إلى حوالي 6.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من تمر تمارا السكري وصل بعد الخصم إلى 14.95 ريال سعودي.

التمر البرحي سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى حوالي 5.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم الوطني 92 اليوم الجمعه 23 سبتمبر تسري العروض إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.