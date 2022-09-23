نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال الجديد علي النايل سات لعام 2023م بجوده عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم تردد قنوات الأطفال نايل سات لعام 2023م، حيث أن قنوات الأطفال هي واحدة من أهم الأشياء بالنسبة للأطفال والأمهات والآباء أيضًا حيث أنها تقوم بإلهاء الطفل ولكن بشكل صحي ولا يعود على الطفل بأي ضرر، حيث أن التلفزيون يقدم العديد من القنوات الهادفة والتي تساعد في تنمية القدرات المعرفية لدى الأطفال وتنمي عقولهم كما أن هناك القنوات التعليمية التي تعلم الأطفال القراءة والكتابة وغيرها من الأمور التي يتعلمونها في الحضانة والمدرسة.

تردد قنوات الأطفال نايل سات لعام 2023م الجديد

وسنوضح لكم عبر السطور التالية أبرز وأشهر القنوات الخاصة بالأطفال بالتردد الجديد الخاص بها ومن بينها ما يلي:-

1. تردد قناة ميكي

تردد القناة هو 11526 بمعامل تصحيح خطأ 6\5.

معدل استقطاب القناة عامودي ومعدل الترميز 27500.

نوع القمر الصناعي هو النايل سات بجود إس دي SD.

نبذة عن قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي هي من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال والتي تقدم الكثير من الأفلام الكرتونية الهادية التي تنمي إبداع الطفل ومهاراته المختلفة.

كما أنها تعمل على تقديم الأفلام بشخصيات كرتونية يتعلق بها الأطفال ويحاولوا تقليدها مما يؤدي إلى تنمية مهاراتهم المعرفية أيضًا.

تترجم القناة الحوارات من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وهذا يساعد في تنمية الطفل في اللغة الإنجليزية أيضًا ومعرفته لمختلف اللغات.

تقدم الحروف والأرقام والكلمات باللغات المختلفة وبالتالي تساعد الطفل على المذاكرة بطريقة شيّقة ومفيدة.

تردد قناة كراميش

تردد القناة هو 11603 بمعدل ترميز 27500.

جودة القناة إتش دي HD ومعدل استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3 ونوع القمر الصناعي هو النايل سات.

نبذة عن قناة كراميش

تعد قناة كراميش هي من أشهر القنوات المقدمة على التلفزيون إلى الأطفال ولديها إعجابات كثيرة ومشاهدات عالية من الأطفال وحتى من الآباء والأمهات، وما ساعد القناة إلى أن تحظي بكل هذه الشهرة هي البرامج والأغاني والأفلام الكرتونية التي تقوم بتقديمها للأطفال والتي تساعد في تعليم الأطفال اللغات والمواد بطريقة سهلة من خلال أغنية أو أنشودة مفيدة ولذلك فهي نجحت في أن تكون بكل هذه الشهرة في وقت قصير جدًا منذ وقت إطلاقها.