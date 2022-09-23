نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ب232 ريال.. تقسيط ايفون 13 iPhone 13 pro من مكتبة جرير في السعودية خصومات وتخفيضات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم آخر عروض جرير على iPhone 13 pro، يعد هاتف آيفون 13 برو ماكس هو آخر الهواتف التي ظهرت في سوق الجوالات في جميع الدول حول العالم حتى وإن انتهت الشركة من تصميم هاتف أحدث و لكنه لم يتم تقديمه في الأسواق بعد، ويحظى هاتف أيفون 13 بشعبية كبيرة جدًا وإقبال واسع و هو واحد من أفضل الهواتف التي تم تقديمها على الإطلاق و سنقوم بتقديم خصائص العروض المقدمة من جرير على الهاتف. آخر عروض جرير على iPhone 13 pro لون الهاتف الخارجي أخضر به لمعة خفيفة.

سعر الهاتف بعد الخصم وصل إلى 4.999 ريال سعودي.

سعة الهاتف التخزينية تبلغ 256 جيجا بايت و يدعم شبكة الجيل الخامس.

عرض التقسيط على سعر الهاتف من مكتبة جرير ممتد حتى 36 شهر.

قيمة القسط الشهري تبدأ من 232 ريال سعودي بضمان سنتين كاملتين. أبرز مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس يدعم الهاتف خاصية الاتصال القريب وشريحتين اتصالات إحداهما eSim والأخرى Nano Sim.

أبعاد الهاتف من طول وعرض وسمك تأتي على الترتيب 160.8 مللي متر و78.1 مللي متر و7.7 مللي متر.

بينما يبلغ وزن الهاتف 240 جرام ويدعم كل شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

الخامات المصنوع منها الهاتف هي زجاج الغوريلا وزجاج مقاوم للصدأ من ظهر الهاتف.

هاتف مقاوم للغبار ويصل إلى حوالي 6 أمتر في وقت يصل إلى نصف ساعة تقريبًا.

يمكنك الدفع إلكترونيًا للهاتف من خلال الفيزا كارد والماستر كارد ومعدل تحديثه يصل إلى 120 هرتز.

كثافة الهاتف 457 بيكسل ومدى سطوعه يبلغ 1200 شمعة ودقته تبلغ 2778 في 1284 بيكسل.

الهاتف يتوفر منه كل السعات التخزينية من 128 إلى 256 وحتى 512 جيجا بايت وكذلك 1 تيرا بايت.

عدد الرامات التي يتكون منها الهاتف هي 8 رامات والذاكرة الصلبة نوعها NVMe .

معالج الهاتف هو Apple A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو متر بنواه سداسية متطورة.

كاميرا لهاتف الخلفية تحتوي على 4 كاميرات الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية دقتها 12 ميجا بيكسل.

بينما تأتي الكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بيكسل بالتصوير الواسع أما الرابعة تحتوي على عدسة depth.

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