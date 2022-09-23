نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بخصم 70% على تشكيلة متنوعة من المنتجات بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بخصم 70% على تشكيلة متنوعة من المنتجات بمختلف الماركات والأسعار، تأتى هذه العروض ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، العروض الاسبوعية تشمل المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية والاستهلاكية وأدوات المطبخ والجوالات والشاشات وغيرها، تسري العروض لمدة اسبوع ولقد بدأت من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية، ولمتابعة أقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع يتم زيارة فروع العثيم الموجودة بكافة أنحاء المملكة أو أونلاين من خلال البروشور المخصص لعروض الاسبوع.

عروض العثيم وخصومات حصرية تصل إلى 70% على تشكيلة متنوعة من المنتجات بمناسبة اليوم الوطني

ينتظر عملاء العثيم أقوى العروض الترويجية التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم بالسعودية كل اسبوع، وذلك للاستفادة من الخصومات الهائلة على كافة المنتجات والسلع الأساسية لشراء جميع ما يلزمهم من مواد غذائية وغيرها، ومع اقتراب موسم المدارس تزداد حركة الشراء في الأسواق، نعرض لكم فيما يلى أقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع:

عروض العثيم على التمور، التمر من الوجبات المغذية والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال اليومية، كما أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والتي من أهمها الحديد، فتناول التمر في الصباح يساعد على التركيز ويمد الجسم بالحيوية والنشاط، لذلك تحرص الكثير من الأمهات على إعداده لأبنائهم في وجبة الإفطار، كرتون تمر سكري بسعر 64.95 ريال، سعر كرتون تمر صقعي 64.95 ريال سعودي، تمر جالكسي سعر الكرتون 59.95 ريال، سعر كيلو تمر تمارا سكري رطب 14.95 ريال، سعر كرتون تمر مفتل ملكي بسعر 69.95 ريال سعودي.

أقوى الخصومات على اللحوم الحمراء

من أقوى العروض الحصرية والمميزة هذا الأسبوع على اللحوم الحمراء، فهناك أنواع مختلفة ومتنوعة بأسعار متفاوتة لتناسب جميع الأذواق، كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال، سعر كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم 34.95 ريال، لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 35.95 ريال، كيلو لحم حاشي بدون عظم بسعر 41.95 ريال سعودي، مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 23.95 ريال، سعر كيلو لحم غنم سواكني بالعظم 52.95 ريال، لحم غنم باكستاني بالعظم بسعر 29.95 ريال سعودي.