نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كنتاكي بالسعودية في اليوم الوطني 92 بتخفيضات وخصومات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أبرز تخفيضات وعروض كنتاكي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022م المقدمة بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني السعودي، حيث أن اليوم الوطني هو من الأيام الأكثر تميّزًا وأهمية في حياة كل مواطن سعودي حيث أنه يرجع الفضل إلى ذلك اليوم في أن يعيش المواطنون في استقرار وأمان في ظل وطنهم الحبيب وتحت شعار واسم دولة واحدة مستقلة، ويعتبر مطعم كنتاكي من المطاعم التي عليها إقبال كبير ويسعى إلى كسب إعجاب العميل بتقديم العروض التي سنوضحها لكم فيما يلي.

عروض كنتاكي بالسعودية اليوم الوطني 92

وتتمثل العروض والتخفيضات المقدمة من مطاعم كنتاكي في كل محافظات المملكة العربية السعودية الخاصة باليوم الوطني السعودي في كل مما يلي:-

سعر وجبة دبل ديناميت برجر بالإضافة إلى مشروب وباكيت بطاطس وصل إلى 30 ونصف ريال سعودي.

2 قطعة من دجاج ليز ماكس كرانش العرض بسعر 30 ونصف ريال سعودي بعد الخصم.

بينما وصل سعر وجبة الديناميت برجر مع تويستر وباكيت بطاطس ومشروب غازي إلى 33 ريال سعودي.

وجبة مكونة من عدد 4 قطع دجاج وعدد 4 ستربس و2 باكيت بطاطس بحجم متوسط و2 مشروب غازي و2 طبق كول سلو وهي وجبة تكفي لفردين فقط سعر الوجبة 55 ريال سعودي.

أما وجبة الأربع قطع دجاج ليز ماكس كرانش بالإضافة إلى 2 باكيت بطاطس متوسط ومشروب غازي وقطعة خبز وطبق سلطة الكول سلو سعر الوجبة في العرض 45 ريال سعودي.

كيفية طلب العرض من مطعم كنتاكي السعودية

ويمكنكم الحصول على العرض الذي ترغبون فيه من خلال الموقع الإلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:-