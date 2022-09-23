نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم وأقوى الخصومات بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم مجموعة محلات بنده في المملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات والعروض على مختلف المنتجات المتوفرة بها، وذلك احتفالًا بيوم العيد الوطني؛ لذا قررنا أن نقدم لكم عروض بنده السعودية من أجل الاستفادة منها، وذلك خلال الشهر الجاري حيث تعد العروض المقدمة منها ليس لها مثيل في أي متجر آخر؛ لذا عليكم استمرار المتابعة حتى النهاية.

عروض بنده السعودية

يقدم لكم بنده أقوى العروض التي ليس لها مثيل في المتاجر الأخرى، ومن أهم هذه العروض مايلي:

السمك البلطي سعر الكيلو الواحد منه يصل إلى 43.95، بعد أن كان سعره 39.95 ريال.

كيلو من السمك البوري الطوبار يصل سعره إلى،74.95، بعد أن كان سعره 84.95 ريال.

سعر كيلو من الرنجة المدخنة وصل إلى 39.95، بعد أن كان السعر 59.95 ريال.

كيلو من اللحم الكندوز من الكتف بسعر يصل إلى 149.95، بعد أن كان سعره 184.95 ريال.

دجاجة بحجم الكيلو وصل سعرها إلى 57.95، بعد أن كان سعرها 72.95 ريال.

كيلو من البط المجمد شركة حياة وصل إلى 42.95، بعد أن كان سعره 59.95 ريال.

كيلو لحم مفروم كندوز وصل سعره إلى 124.95، بعد أن كان سعره 134.95 ريال.

طبق مشكل من الحلويات الشرقية بوزن كيلو جرام وصل سعره إلى54.95، بعد أن كان سعره64.95 ريال.

عروض بنده

لن تنسى محلات بنده الأطفال في عروضها؛ فقد قدمت العديد من العروض على البامبرز، وذلك كما يلي:

بامبرز عرض الباكيت الجامبة مع باكيت هدية بسعر 104.95 ريال.

سعر باكيت من البامبرز العناية الخاصة 90.95 ريال.

صندوق جامبو من بامبي كلوت بسعر يصل إلى 129.95 ريال.

متوفر أيضًا بامبرز الليلي كلوت سعر الباكيت منه يصل إلى 87.95 ريال.

صندوق جامبو من البيبي جوي كلوت بسعر يصل إلى 109.95 ريال.

مجلة عروض هايبر بندة

في نهاية مقال عروض بنده السعودية فقد عرضنا لكم أهم العروض المتاحة؛ حيث عرضنا بعض أسعار الأسماك، واللحوم، والمجمدات من الطيور، كما عرضنا عليكم أهم العروض التي تمتاز بها أسواق بنده على الحفاضات؛ فبادر للاستفادة بالعروض.