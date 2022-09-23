نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت في اليوم الوطني 92 تخفيضات على أسعار الهواتف والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض لولو هايبر ماركت في اليوم الوطني 92 حيث يقدم لولو ماركت جدة مجموعة كبيرة من التخفيضات على الأقسام المختلفة خاصة المواد الغذائية والمنتجات الأكثر استهلاكا وكذلك توجد تخفيضات مميزة على الأجهزة الكهربائية والسلع الطازجة ومنتجات العناية بالبشرة وأدوات تنظيف المنزل. عروض لولو هايبر ماركت في اليوم الوطني تتواجد عروض مميزة على الدجاج المجمد الذي يصل وزنه إلى 600 جرام للقطع الواحدة حيث يوجد تخفيضات عليه وصل السعر إلى خمسة ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال، أما بالنسبة للحم نعيمي طازج خروف كامل بسعر 33.92 ريال للكيلو الواحد بدلا من 49.95 ريال.



أما بالنسبة للسعر زيت طبخ صني وصل سعره إلى 1.5 ريال بدلا من 19.50 ريال ويوجد أيضا تخفيضات على البطيخ المحلي حيث يصل سعر الكيلو إلى 0.92 ريال بدلا من ٢.٩٥ ريال.

يوجد أيضا تخفيضات مميزة على مسحوق الغسيل تايد عبوتين بسعر 16.92 ريال بينما سجل سعر نوكيا سي 2 إلى 269 ريال بدلا من 549 ريال.



يمكنكم أيضا شراء صدور دجاج رويال وزن كيلو جرام بسعر 17.92 ريال بدلا من سعره الأصلي 34.50 ريال، أما بالنسبة للسعر تشيز كيك صغير بسعر 22.92 ريال بدلا من سعره الأساسي 48.70 ريال.

أما بالنسبة للتخفيضات المميزة على السلمون النظيف وصل سعر الكيلو إلى 39.95 ريال بعد أن كان سعره 59.90 وسعر جبنة فيتا محلية للكيلو 10.92 ريال بدلا من كان سعره 19.90 ريال. أفضل العروض المميزة على الأجهزة والهواتف في لولو هايبر ماركت توجد تخفيضات مميزة على شاشة شارب الذكية أندرويد 12 بوصة وصل سعرها إلى 992 ريال بدلاً من 1699 كم يوجد تخفيضات مميزة على أيكون شاشة ذكية 50 بوصة وصل سعرها إلى 992 ريال بدلا من 1999 ريال.



أما بالنسبة للتخفيضات المميزة على الكاتيل تاب 32 جيجا 7 بوصة وصل إلى 192 ريال بدلاً من 299 ريال أما هاتف جيء 128 جيجا وصل إلى 892 ريال بدل من 1149.

سعر سماعات أذن لاسلكية تصل إلى 92 ريال سعودي بدلا من سعرها الأساسي 149 أما مكواة براون كاوية بخار 19 إلى 92 ريال بدلا من 169 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت في اليوم الوطني 92 تخفيضات على أسعار الهواتف والأجهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.