نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اليوم الوطني من العثيم علي الاحتياجات المنزلية بخصومات كبري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا ينتظر العروض المميز وخاصاً التي تطرح بالأسواق سواء كانت العروض على السلع الغذائية أو الأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية فأيام قليلة سوف تحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ 92 كل عام وجميع الشعب السعودي بخير وسوف تفاجي عملائها بقديم فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تظهر به مظاهر الأحتفال بالعيد الوطني.

عروض اليوم الوطني على تشكيلة متنوعة من المنتجات والأحتياجات المنزلية بخصومات كبري

ونستعرض الكثير والكثير من العروض المختلفة مثل وصلة غناء من أشهر المطريبين السعوديين وغيرسعوديين من أنحاء العالم كما أعتاد الشعب السعودي بظهر الفرحه بينهم فيبحث الكثير قبل مجئ العيد الوطني برسائل وعبارات تهنئة ليبين شده حبه لوطنه العزيز. ومن ضمن الأحتفالات تقدم أسواق العثيم أقوي العروض المتنوعة على الأحتياجات المنزلية بأسعار خاصة ومميزة. تسري العروض من الأربعاء 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية‬.

كوبين ضغط كهربائية، سعة 10 لتر، بسعر 249.00 ريال بدلا من 439.00 ريال.

ميكرويف كلين أون، سعة 20 لتر، بسعر 239.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

السيف خبازه كهربائية، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

عصاره حمضيات هومر، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

قطاعة خضروات مولنيكس، بسعر 115.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

قطاعة بصل السيف سعة 0.50 لتر، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال

صانع طعام كيتوود، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنة +جاك، بسعر 269.00 ريال

قسم الأواني المطبخ من أعلي الماركات بأسواق العثيم

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طقم قدور رويال فرود، مكون من 8 قطع، بسعر 119.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

قدر + مقلاية بلاكستون، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 75.00 ريال.

طقم قدور رويال فرود، بسعر 120.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

قدر ضغط السيف حرانيت، بسعر 125.00 ريال بدلاً من 146.00 ريال.

عروض متنوعة من أدوات المطبخ